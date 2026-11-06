Beca para Universitarios 2026 en CDMX: Así Puedes Registrarte para Ayuda de Transporte

Si eres universitario aún puedes recibir una beca para ayuda de transporte, en N+ te decimos cómo registrarte para obtener la ayuda.

Se trata de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios 2026, que actualmente tiene abierto el registro de estudiantes de licenciatura, a través de la SECTEI (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX).

Cabe destacar que, durante 2026, el programa social entregará hasta 200,000 apoyos económicos y se procurará contar al menos con 50% mujeres y 50% hombres. El registro abrió desde el pasado mes de agosto y los apoyos económicos son de 1,500 pesos bimestrales.

¿Cómo registrarte para la beca?

El apoyo está dirigido a personas estudiantes de licenciatura inscritas en Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México, en modalidad mixta o escolarizada.

Se incluye a estudiantes del Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en la Ciudad de México, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

Estar inscrita o inscrito en el ciclo escolar vigente, en alguna institución pública en la Ciudad de México o en algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.

No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.

Además, debes contar con una cuenta Llave CDMX y correo electrónico activo, previo al ingresar a la plataforma de registro, ya que hay que adjuntar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o Pasaporte). En caso de que la persona solicitante sea menor de edad deberá adjuntar copia de la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora que realice el registro en la plataforma. Documento oficial vigente expedido por alguna institución educativa pública de la Ciudad de México o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta que acredite que la persona solicitante se encuentra inscrita en el actual ciclo escolar (comprobante de inscripción). Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, expedido en los últimos tres meses previos al momento de realizar la solicitud de registro (solo en el caso de no ser visible en la identificación oficial). Únicamente se aceptarán: recibo de agua, boleta de impuesto predial, recibo de teléfono o internet, recibo de gas, recibo de luz, contrato de arrendamiento y/o constancia de residencia expedida por autoridad competente.

Es importante que los documentos sean legibles, no presenten tachaduras, enmendaduras y sean digitalizados directamente del documento original, por ambos lados y por separado, para que cuente con la calidad necesaria.

Con información de N+