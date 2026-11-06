Educación

Beca para Universitarios 2026 en CDMX: Así Puedes Registrarte para Ayuda de Transporte

Los apoyos económicos son de 1,500 pesos bimestrales

Beneficiarios de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios 2026Beneficiarios de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios 2026. Foto: X @ClaraBrugadaM

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Beca de Transporte para Universitarios en CDMX: 200,000 apoyos de 1,500 pesos bimestrales disponibles. Regístrate antes de que cierre el plazo. Conoce los requisitos y asegura tu ayuda.

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