Detienen a Hombre por Presuntamente Incendiar Negocio con Bomba Molotov en Torreón

La mañana de este viernes, elementos del cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado en un negocio de compra y venta ubicado en la colonia Las Julietas, en Torreón.

El siniestro ocurrió sobre la avenida De los Vagones y la calle Fresnos, donde, según señalaron vecinos del sector, el fuego habría sido provocado por uno de los habitantes de la colonia, quien presuntamente arroja bombas molotov desde su domicilio.

El incendio dejó únicamente daños materiales en el establecimiento, el cual, de acuerdo con los vecinos, no es la primera vez que resulta afectado por este tipo de incidentes.

Los habitantes de la zona señalaron que ya habían denunciado anteriormente al presunto responsable ante las autoridades, sin que, según su versión, se hubiera actuado al respecto. Incluso aseguraron contar con videos de prueba en los que se observa cómo las bombas molotov son arrojadas desde el domicilio señalado.

Elementos del Grupo de Reacción Torreón lograron la detención de Cristian Humberto 'N', de 34 años de edad. El detenido es señalado como el presunto responsable de arrojar bombas molotov contra distintas viviendas de la calle Fresnos, situación que, según los vecinos, ya había sido denunciada en ocasiones anteriores.

De acuerdo con los señalamientos, una de estas bombas habría provocado el incendio del negocio de compra y venta, por lo que las autoridades procedieron con la detención del hombre, quien quedó a disposición de las instancias correspondientes.