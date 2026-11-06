Seguridad

Detienen a Hombre por Presuntamente Incendiar Negocio con Bomba Molotov en Torreón

El presunto responsable fue detenido después de los hechos se registrados en la colonia Las Julietas

El presunto responsable fue detenido después de los hechos se registrados en la colonia Las JulietasEl hombre identificado como Cristian Humberto 'N' fue detenido como presunto responsable del incendio. Foto: Protección Civil de Torreón

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El hombre identificado como Cristian Humberto 'N' fue detenido como presunto responsable del incendio

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