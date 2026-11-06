Estilo de vida

Arbustos: Para qué Sirven, Cómo Plantarlos y Qué Cuidados Necesitan para Crecer Sanos

No solo son un adorno para tu jardín, también ayudan a combatir la erosión e impulsan la polinización

Un hombre descansa en una jardinera del Teatro Morelos a la sombra de algunos arbustosUn hombre descansa en una jardinera del Teatro Morelos a la sombra de algunos arbustos. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que los arbustos son clave para la biodiversidad de tu jardín? Aprende a plantarlos correctamente y a mantenerlos saludables con estos consejos esenciales.

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