Arbustos: Para qué Sirven, Cómo Plantarlos y Qué Cuidados Necesitan para Crecer Sanos

Los arbustos son plantas leñosas que se ramifican desde la base y se caracterizan por tener varios tallos, una estructura que les permite adaptarse a distintos espacios y condiciones ambientales. Además de aportar belleza a jardines y áreas verdes, cumplen funciones ecológicas importantes, por lo que son una alternativa para mejorar y aprovechar los espacios exteriores.

¿Para qué sirven los arbustos?

Una de sus principales funciones es ornamental, ya que sus flores, frutos, hojas y diferentes texturas aportan color y variedad al paisaje. También pueden utilizarse para formar setos, delimitar terrenos y crear barreras naturales que proporcionan privacidad o protegen determinadas áreas del viento.

Desde el punto de vista ambiental, los arbustos contribuyen a conservar el suelo, reducir la erosión y moderar los efectos del sol y la lluvia. Asimismo, ofrecen alimento y refugio a distintas especies de fauna, como aves, abejas, mariposas y pequeños animales que encuentran entre sus ramas espacios para alimentarse, protegerse y reproducirse.

Un hombre descansa en una jardinera del Teatro Morelos a la sombra de algunos arbustos. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo plantar un arbusto correctamente?

La primavera y el otoño suelen ser las mejores temporadas para plantarlos, debido a que las temperaturas moderadas favorecen el desarrollo de las raíces. Antes de elegir el lugar, es importante conocer las necesidades de luz de cada especie, pues algunas requieren sol directo, mientras que otras crecen mejor en semisombra.

También se debe considerar el espacio disponible y dejar, como referencia, entre uno y dos metros de separación entre ejemplares, dependiendo de su tamaño cuando alcancen la madurez.

Para comenzar, prepara un hoyo de dos o tres veces el volumen de la raíz. Después, retira cuidadosamente el arbusto de su maceta y colócalo, procurando que la superficie del sustrato quede al mismo nivel que tenía originalmente. Rellena con tierra fértil, presiona ligeramente y forma un pequeño alcorque para facilitar la retención del agua. Finalmente, realiza un riego abundante. Si el lugar tiene mucho viento, puede ser necesario colocar un tutor.

Cuidados básicos para mantenerlos saludables

Durante el primer año, el riego regular es fundamental para favorecer el establecimiento de las raíces, incluso en especies resistentes a la sequía. Una vez que la planta esté adaptada, se pueden espaciar los riegos, procurando que sean profundos.

La poda ligera, cada uno o dos años, permite retirar ramas secas, conservar la forma y estimular un crecimiento saludable. También es importante revisar periódicamente el estado de las hojas y los tallos para detectar posibles plagas o enfermedades.

Por último, el suelo debe contar con buen drenaje para evitar acumulaciones de agua que dañen las raíces. Con una selección adecuada de especies y cuidados básicos, los arbustos pueden mantenerse saludables y ser un elemento funcional y decorativo para el jardín.

TLS