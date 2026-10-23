¿Hay Cempasúchiles Chinos? Cómo Distinguir el que Sí Es Mexicano

Cada mañana, Lázara, de 87 años, se levanta para trabajar entre las flores que ha cultivado durante 77 años en Xochimilco. Para llegar a sus sembradíos debe cruzar el lago en dos canoas, acompañada por sus hijos y nietos. Entre ellos está Dulce Carolina, su nieta, quien combina sus estudios de Relaciones Internacionales en la UNAM con el cultivo de plantas ornamentales.

Sin embargo, el año pasado, un rumor en redes sociales puso en riesgo el trabajo de toda la familia: se decía que el cempasúchil vendido en México venía de China y se recomendaba no comprarlo. El resultado fue devastador. La familia de Dulce perdió cerca de 150 mil pesos y gran parte de su producción quedó sin vender.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Campos se Cubren de Cempasúchil y Mano de León en García, Nuevo León

“Cuando emprendemos, sabemos los riesgos. Invertimos en macetas, tierra, semillas e incluso en el celofán de la flor. Nunca imaginamos una pérdida tan grande por una noticia falsa”, recuerda la joven a la Revista UNAM Global.

La variedad que cultiva, conocida como Marvel o Marigold, se produce en Xochimilco. Aun así, algunos compradores desconfiaron de su origen y rechazaron las plantas.

¿Existe realmente el cempasúchil chino?

No, no existe una especie de cempasúchil originaria de China, pero sí variedades comerciales desarrolladas en distintos países a partir de especies cuyo origen biológico está en América, incluido México.

China es el principal productor mundial de cempasúchil para uso industrial, con alrededor del 75% de la producción, según información difundida por la UNAM en 2017. Su cultivo se destina, entre otros usos, a obtener pigmentos que se emplean en la alimentación de aves.

Esto es distinto de afirmar que las flores ornamentales que se venden en México son importadas de ese país.

¿Cómo distinguir cempasúchil chino del mexicano?

La principal diferencia entre el cempasúchil mexicano (nativo) y el denominado cempasúchil "chino", que es una marigold híbrida, radica en su aroma, tamaño y ciclo de vida.

Aunque el género Tagetes es nativo del continente americano, China es actualmente el mayor productor mundial de esta flor tras modificar semillas para la industria de pigmentos y textil.

El cempasúchil mexicano tiene un olor fuerte y ligeramente cítrico; mientras que el chino casi no tiene olor, su aroma es tenue y casi es imperceptible.

El mexicano cuenta con tonos naranjas o marillo profundo con abundantes pétalos, mientras que el chingo tiene colores opacos, pálidos y tienden a marchitarse con mayor rapidez.

La flor mexicana tiene semillas que son fértiles y germinan de forma natural. En tanto que la originaria de China proviene de semillas híbridas comerciales y sus semillas difícilmente vuelven a germinar.

En Xochimilco, donde las chinampas conservan una tradición agrícola ancestral, comprar directamente a los floricultores ayuda a sostener familias como la de Dulce Carolina. Para ella, el cempasúchil representa amor, unidad y esfuerzo.

TLS