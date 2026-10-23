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¿Hay Cempasúchiles Chinos? Cómo Distinguir el que Sí Es Mexicano

Estas son las maneras en que puedes distinguir la especie nacional para tu ofrenda por Día de Muertos

La producción de cempasúchil en la Ciudad de MéxicoLa producción de cempasúchil en la Ciudad de México alcanzó cerca de 10 millones de plantas para la temporada de Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

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El cempasúchil mexicano tiene un aroma fuerte y colores vibrantes. Aprende a distinguirlo del 'chino' y conoce la historia de una familia afectada por rumores en redes.

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