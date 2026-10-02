Estilo de vida

Más que un Adorno de Halloween, la Calabaza es un Fruto Medicinal y Alimento para las Ánimas

No solo sirve para vestir esta temporada, también es semilla, alimento, medicina tradicional y cultura

Venta de calabazaInauguración de la Romería de Calabaza, Camote y Flor de Cempasúchil. Foto: Cuartoscuro

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