Pronóstico del tiempo

¿Dónde Está el Huracán Rachel Ahora? Lista de Estados con Fuertes Lluvias Hoy

Estos son los dos estados que serán afectados con lluvias intensas y olas de hasta 6 metros

Evolución de Rachel en BCSCNPC muestra la evolución del huracán Rachel. Foto: NOAA

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