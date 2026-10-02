¿Dónde Está el Huracán Rachel Ahora? Lista de Estados con Fuertes Lluvias Hoy

El huracán Rachel, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa sobre el Pacífico y su circulación provocará lluvias intensas en el suroeste de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Apenas el huracán Polo salió del radar de Baja California Sur y Jalisco y ahora es Rachel quien se encuentra cerca de las costas de Cabo San Lucas y Cabo Corrientes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte más reciente, Rachel se encuentra a 405 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 550 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Debido a su ubicación, presentará vientos máximos sostenidos de 175 km por hora, con rachas de viento de 215 km por hora y desplazamiento hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.

Ante las bandas nubosas de Rachel, existe la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California.

En las próximas 24 horas se esperan lluvias puntuales e intensas con caída de agua de entre 75 y 150 milímetros por metro cuadrado en Baja California Sur. Además, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con racha de 40 a 60 km/h en el estado.

Asimismo, se esperan olas de entre 5 y 6 metros en las costas de Baja California Sur. Así como de 2.0 y 3.0 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Rachel se mueve lentamente hacia el oeste y más lejos de México, pero grandes olas provocarán condiciones peligrosas en las playas durante el fin de semana, en Baja California Sur y el occidente-central de México.

TLS