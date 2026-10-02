Activan Doble Alerta en CDMX por Tormenta: Puntos Afectados por Lluvia y Caída de Granizo

La Ciudad de México tendrá una noche de lluvias fuertes este viernes, acompañadas de posibles encharcamientos y caída de granizo, por lo que se activaron las alertas Amarilla y Naranja en las 16 alcaldías.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones podrían acumular entre 15 y 49 milímetros y se esperan entre las 19:00 y las 22:00 horas.

La tormenta podría complicar la circulación en algunas zonas de la capital, por lo que se recomienda evitar calles con encharcamientos o inundaciones y manejar con precaución, debido a la posible presencia de ramas, árboles u objetos arrastrados por el agua.

Ante las condiciones previstas, también se pide mantener libres de basura las coladeras para facilitar el desalojo del agua y evitar arrojar grasas al drenaje. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas o impermeable.

Además, se aconseja mantenerse alejados de árboles, muros, cables de luz y anuncios espectaculares que presenten riesgo de caer, especialmente durante las rachas de viento.

Con corte a las 19:00 horas, la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo se mantenía activa en la alcaldía Milpa Alta.

En tanto, se mantenía activa la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

AMP