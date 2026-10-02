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Activan Doble Alerta en CDMX por Tormenta: Puntos Afectados por Lluvia y Caída de Granizo

Las precipitaciones podrían complicar la circulación en algunas zonas de la capital, por lo que se recomienda evitar calles con encharcamientos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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