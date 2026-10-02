EUA Emite Alerta a Sus Ciudadanos en CDMX por Posible Vandalismo en Marcha del 2 de Octubre

Este 2 de octubre se conmemora el aniversario 58 de la Matanza del 2 de octubre. Ante las fuertes movilizaciones que suscita esta fecha, la embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso para sus connacionales.

En el aviso publicado en su sitio web, la embajada de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses en la Ciudad de México sobre la concentración en la Plaza de las Tres Culturas, así como de la marcha que va de Tlatelolco al Zócalo.

“Basándose en antecedentes de protestas anteriores, la Embajada anticipa una alta probabilidad de actos vandálicos y posibles episodios de violencia durante la manifestación”, explica el comunicado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve el Centro de CDMX Previo a la Marcha del 2 de Octubre

El aviso señala que la manifestación puede ir acompañada de “una fuerte presencia policial y alteraciones en el tráfico”. Además, pide a funcionarios estadounidenses apostados en México que eviten en la medida de lo posible acercarse a las zonas por donde circule la marcha:

“Se recomienda al personal del Gobierno de los Estados Unidos evitar las zonas donde se desarrollen protestas y extremar las precauciones si se encuentran ante grandes concentraciones o manifestaciones”.