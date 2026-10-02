Política

EUA Emite Alerta a Sus Ciudadanos en CDMX por Posible Vandalismo en Marcha del 2 de Octubre

La embajada estadounidense pidió a sus connacionales evitar las zonas por donde avanzará la movilización

Marcha del 2 de octubre en MéxicoMarcha del 2 de octubre en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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