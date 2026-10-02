Vuelca Tráiler Cargado con Carne en Carretera Torreón-Saltillo

Un accidente se registró cuando un tráiler cargado de carne volcó sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura de la caseta de cobro Plan de Ayala.

El reporte ocurrió la mañana de este viernes y provocó que decenas de personas de comunidades aledañas llegaran al punto del percance en varios vehículos, esperando la rapiña-

Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional resguardaron el camión, ya que la carga quedó al interior de la caja, además colocaron una grúa para evitar que se abrieran las puertas.

El conductor del camión resultó con golpes y heridas leves que no pusieron en riesgo su salud. Aparentemente dormitó al volante, perdió el control de la unidad, se salió de la carretera y terminó volcado sobre el sentido contrario, de Torreón a Saltillo.

Al lugar llegó el representante de la empresa propietaria de la carga y la aseguradora, posteriormente arribó otro camión, para hacer el traspaso del producto.

Fue necesario pedir apoyo a más elementos de la Guardia Nacional, quienes rodearon el lugar del accidente y exigieron a los pobladores que desalojaran el área ya que no iban a permitir la rapiña.