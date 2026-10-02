Accidentes

Vuelca Tráiler Cargado con Carne en Carretera Torreón-Saltillo

El conductor de la unidad resultó con golpes y heridas leves que no pusieron en riesgo su salud

Vuelca Tráiler Cargado con Carne en Carretera Torreón-SaltilloEl chofer volcó la unidad, al parecer tras quedarse dormido y perder el control del volante. Foto: N+

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