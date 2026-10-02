Al menos 150 familias resultaron afectadas por las inundaciones registradas en el ejido Poanas, en Gómez Palacio, Durango, luego de que los escurrimientos pluviales provocaran el desbordamiento de un ramal del canal de Tlahualilo.

El agua proveniente de los escurrimientos del Cerro de Dinamita llegó hasta el canal que pasa por la parte posterior de esta comunidad, lo que generó una emergencia alrededor de las 2:00 horas. El incremento en el nivel del agua ocasionó afectaciones en distintos puntos del ejido.

De acuerdo con el reporte preliminar, 11 viviendas colapsaron, principalmente aquellas construidas con adobe, debido a la acumulación de agua y la humedad generada por las inundaciones. Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas.

Ante el aumento de los niveles de agua, autoridades realizaron el desalojo preventivo de las familias afectadas, quienes fueron trasladadas a zonas seguras para evitar mayores riesgos. Mientras tanto, se mantienen labores para habilitar un punto de desfogue que permita encauzar el agua y disminuir su presencia en la comunidad.

Las autoridades mantienen vigilancia en el sector debido a la posibilidad de que continúen los escurrimientos provenientes del cerro, además de dar seguimiento a las condiciones de las viviendas y las familias que resultaron afectadas.