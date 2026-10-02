Seguridad

Desalojan a Familias por Inundaciones en Gómez Palacio, Durango

Los escurrimientos pluviales provocaron el desbordamiento de un ramal del canal de Tlahualilo

Desalojan a Familias por Inundaciones en Gómez Palacio, DurangoAl menos 150 familias resultaron afectadas por las inundaciones en el ejido Poanas. Foto: N+

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