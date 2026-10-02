Localizan Restos Humanos de un Hombre al Norponiente de Hermosillo

Información obtenida mediante una llamada anónima, llevó al Colectivo Buscadoras por la Paz a realizar el hallazgo de restos humanos de un hombre, en las inmediaciones del asentamiento conocido como Las Cuevitas, al norponiente de Hermosillo.



De acuerdo con información del colectivo, en ese mismo terreno ya se habían realizado otros hallazgos positivos anteriormente, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades investigadoras para inspeccionar el perímetro.



Al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos del Ejército Mexicano, para realizar las diligencia que permitan identificar a la víctima y el aseguramiento de los indicios.



Buscadoras por la Paz informó que en un primer momento no fue posible identificar a la víctima, debido al avanzado estado de descomposición de los restos, ubicados en punto de la media noche del jueves.



Se informó que en el lugar fueron localizados, junto al cuerpo sin vida, un pantalón de mezclilla azul, ropa interior de color azul obscuro o negro y un brazo desprendido del cadáver.



El colectivo reportó que el hombre sin vida portada una pulsera de tela de color azul con rojo, en su brazo derecho, y una cadena plateada de acero inoxidable, con un dije de cruz.