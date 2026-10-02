Seguridad

Localizan Restos Humanos de un Hombre al Norponiente de Hermosillo

El colectivo Buscadoras por la Paz realizaron el hallazgo tras una llamada anónima en inmediaciones del asentamiento conocido como Las Cuevitas

Localizan Restos Humanos de un Hombre al Norponiente de HermosilloLocalizan Restos Humanos de un Hombre al Norponiente de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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