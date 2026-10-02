Seguridad

Tío, Tía y Abuela de Adolescente Muerta en Jalisco Piden Ampliar Término Constitucional

Los tres familiares detenidos por la muerte de una joven de 13 años, podrían ser vinculados a proceso la próxima semana

FamiliaresFamiliares de menor muerta en Jalisco piden ampliar término constitucional. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Caso en Jalisco: Tío, tía y abuela de adolescente fallecida enfrentan cargos por feminicidio y maltrato. La audiencia de vinculación será la próxima semana

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