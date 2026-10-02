Tío, Tía y Abuela de Adolescente Muerta en Jalisco Piden Ampliar Término Constitucional

Los tres familiares imputados por el feminicidio de una adolescente de 13 años y el maltrato de su hermano menor, se acogieron a la ampliación del término constitucional.

Por lo anterior, se espera que la próxima semana se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Mientras se resuelve la situación jurídica, el menor sobreviviente de 10 años permanece en un albergue; autoridades confirmaron que el niño presenta huellas visibles de violencia física añeja, golpes, severo maltrato psicológico y secuelas tras ser dejado encerrado durante largos periodos.

Cabe señalar que este caso puso en descubierto una historia de violencia dentro del hogar en el que ambos menores vivían bajo el cuidado de su abuela y sus tíos.

La investigación inició luego de que la adolescentes fue trasladada por su abuela al Hospital Civil de Guadalajara con un severo cuadro de desnutrición y golpes. La joven falleció el 25 de septiembre a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto contundente.

De acuerdo con las indagatorias, la tía, Paola Arely ‘N’, habría golpeado a la menor en la cabeza con un cable hasta dejarla inconsciente, por lo que ya fue imputada por feminicidio.

Mientras que el tío, José Gerardo ‘N’, y la abuela, María Ofelia ‘N’, enfrentan cargos por lesiones y maltrato infantil.