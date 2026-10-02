Separan del Cargo a Director del Hospital Gineco-Obstetricia tras Muerte de Bebés en Jalisco

El Director General del IMSS, Zoé Robledo, informó que fueron separados de su cargo el director del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, tras el fallecimiento de recién nacidos presuntamente contagiados por la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Robledo señaló que durante este año se identificaron varios casos de bebés fallecidos que presentaron infecciones hospitalarias entre las causas asociadas a su muerte.

Además, tres familias interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Como parte de las acciones para esclarecer los hechos, el IMSS llevará a cabo una auditoría clínica independiente con especialistas externos en neonatología, infectología y epidemiología.

“Para que especialistas neonatólogos, infectólogos, epidemiólogos externos al IMSS de la Conamed de los institutos nacionales de salud, de la UNAM, revisen caso por caso”, manifestó Robledo.

El Director General del IMSS informó que la auditoría responderá si hubo una infección asociada a la atención, si causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos y si hubo fallas que se pudieron evitar.