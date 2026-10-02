Sociedad

Separan del Cargo a Director del Hospital Gineco-Obstetricia tras Muerte de Bebés en Jalisco

Se presume que los recién nacidos fallecieron debido a la bacteria Klebsiella pneumoniae

Centro Médico de OccidenteSepararán de su cargo a directivos del IMSS tras muerte de bebés en hospital de Guadalajara. Foto: N+

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Decisión en el IMSS: Separan a directivos tras la muerte de bebés en Guadalajara por bacteria Klebsiella

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