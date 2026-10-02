Anuncian Corte de Agua en Más de 100 Colonias de Ciudad Madero Este Viernes

La Comisión Municipal de Agua, Potable y Alcantarillado zona sur informó que más de 100 colonias pertenecientes a Ciudad Madero no contarán con el vital líquido.

A través de un comunicado, la dependencia informó que esta medida se debe a trabajos de interconexión de la línea general, relacionados con una obra de pavimentación en el sector Los Pinos.

Los trabajos se llevarán a cabo este viernes 2 de octubre, a partir de las 22:00 horas, por lo que será necesario suspender temporalmente la operación de la planta y rebombeo Obrera.

Se estima que los trabajos duren alrededor de 8 horas, por lo que recomiendan tomar las previsiones necesarias.

Una vez concluidos los trabajos, el servicio se restablecerá de manera gradual.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte, tapa bien los contenedores para evitar contaminación, utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano, si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte, al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.