Sociedad

Anuncian Corte de Agua en Más de 100 Colonias de Ciudad Madero Este Viernes

Se estima que los trabajos duren alrededor de 8 horas, por lo que recomiendan tomar las previsiones necesarias

Corte de Agua Ciudad Madero Hoy 2 De Octubre de 2026: 100 Colonias No Tendrán ServicioCorte de Agua Ciudad Madero Hoy 2 De Octubre de 2026. Foto: N+

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Suspensión de agua en Ciudad Madero: más de 100 colonias afectadas por obras. Comienza a las 22:00 horas y durará 8 horas. Toma precauciones y almacena agua.

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