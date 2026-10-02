Suspenden Actividades Acuáticas en Parajes de la Huasteca Potosina por Lluvias

Las lluvias y el incremento en los niveles de los ríos mantienen restringidas las actividades acuáticas en varios parajes turísticos de la Huasteca potosina, como medida preventiva ante posibles crecientes.

Hasta el mediodía de este jueves, las actividades permanecían suspendidas en las cascadas de El Meco, El Salto y Minas Viejas, en el municipio de El Naranjo, así como en el nacimiento de Tambaque, en Aquismón.

La Secretaría de Turismo informó que en otros sitios únicamente se permite el acceso para observación, sin que los visitantes puedan ingresar al agua. Las condiciones pueden cambiar conforme aumenten o disminuyan los niveles de los ríos.

La dependencia, en coordinación con Protección Civil, mantiene la supervisión de ríos y parajes de las cuatro regiones del estado para determinar cuándo podrán reabrirse las actividades o si es necesario ampliar las restricciones.

Ante las condiciones actuales, las autoridades recomendaron a quienes planean viajar durante el fin de semana consultar previamente el estado del sitio que desean visitar, respetar las indicaciones y evitar actividades en zonas donde exista riesgo por crecientes.

Como alternativas turísticas se mantienen disponibles atractivos como la Media Luna, en Rioverde; Real de Catorce y otros puntos del Altiplano; el Centro Histórico de San Luis Potosí, así como las rutas Religiosa, de las Haciendas y del Mezcal.