Seguridad

Suspenden Actividades Acuáticas en Parajes de la Huasteca Potosina por Lluvias

El Meco, El Salto, Minas Viejas y Tambaque mantienen restricciones ante el aumento en los niveles de los ríos.

Cierran Actividades Acuáticas en la HuastecaCierran Actividades Acuáticas en la Huasteca. Foto: N+

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Turismo y Protección Civil mantienen vigilancia en los sitios, mientras visitantes pueden consultar otras opciones disponibles para el fin de semana.

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