‘Se Los Llevaron’: Desaparecen 8 Campesinos en Sierra de Guerrero; Dos son Menores

La desaparición de ocho campesinos tiene en alerta a los habitantes del ejido El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Por ello, exigen a las autoridades su localización con vida, ya que desde el 24 de septiembre perdieron contacto con ellos cuando iban a trabajar; hay dos menores de edad entre los desaparecidos.

Con un bloqueo en la autopista Zihuatanejo-Acapulco, en el municipio de Técpan de Galeana, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, conocidos y habitantes, hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que acelere las indagatorias y den con el paradero de Isidro, Domingo, Fidel, Eulises, Everardo, Jordi, Nicolás y José.

La angustia por no tener noticias sobre los hombres, de entre 12 y 74 años de edad, crece cada día. Según las investigaciones, un grupo de once personas se dirigía a realizar sus labores en las parcelas, cuando presuntamente fue interceptado por un grupo de sujetos armados en los caminos serranos que conducen al municipio, justo a la altura de la comunidad de “La Lajita”.

Sin embargo, se reportó que dos mujeres y un joven, quienes iban en el grupo de campesinos, fueron liberados. Los pobladores refieren que los hombres armados son presuntos integrantes del grupo criminal “La Familia Michoacana”. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), emitió las fichas de búsqueda de los 8 campesinos desaparecidos:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan a Ocho Hombres Desaparecidos tras ser Interceptados por Sujetos Armados en Guerrero

Nicolás Atanacio González, 74 años; Isidro Brito Arriola, 32 años: Eulises Medrano López, 26 años; José Leodanis Medrano López, 24 años; Everardo León Atanacio, 17 años, y Jordi Alberto Atanacio Vidal, 12 años.

En tanto, las autoridades indicaron que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de los campesinos, se desplegó un operativo en el que participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal. El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros dijo que ya existen avances en el caso de la desaparición de los trabajadores.

“Ya hay resultados, los dará a conocer la Fiscalía en su momento. Se siguen las investigaciones y siguen las acciones de búsqueda”, afirmó.

No obstante, no dio detalles sobre cuáles son los avances o nuevos datos que permitan la localización de los campesinos. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP), informó que las acciones se mantienen en la Sierra de Ajuchitlán del Progreso.

“Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucional Fresno de Puerto Rico, realizan recorridos en Pocitos del Balcón, La Desdicha y La Lajita, así como en caminos y zonas aledañas”, indicó en una publicación en redes sociales.

Mientras tanto, familiares y pobladores piden que el caso no quede impune, que se halle con vida a las personas. “Son trabajadores, solo se dedican a eso, como nosotros”, dijeron en la protesta a la que acudieron cientos de personas vistiendo prendas blancas como símbolo de paz.

EPP