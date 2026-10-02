Seguridad

‘Se Los Llevaron’: Desaparecen 8 Campesinos en Sierra de Guerrero; Dos son Menores

Los originarios del ejido El Balcón fueron privados de la libertad cuando se dirigían a sus labores en el campo

Autoridades realizan la búsqueda de las ocho personas reportadas como desaparecidasFoto: SSP Guerrero
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+