Darán de Alta a Estudiante Agredida Durante Ataque en Secundaria de Torreón

Se informó que esta tarde darán de alta a Romina, de 17 años, alumna que resultó agredida durante un ataque registrado en la Secundaria Número 13 en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con el padre de familia, Ricardo Rodríguez, la menor se encuentra estable y en recuperación luego de haber recibido atención médica.

Según relató, su hija, alcanzó huir del atacante, poniéndose a salvo en una tienda del ejido cuando fue atacada con un cuchillo en el cuello. Debido a la lesión que sufrió, la menor tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, debido a la inflamación de una vena, además le realizaron ultrasonidos para descartar que presentara otra lesión.

Asimismo, mencionó que en todo momento han contado con el apoyo de las autoridades, quienes los han mantenido informados sobre la situación.

El padre comentó que esta situación ha afectado emocionalmente no solo a su hija, sino también a toda la familia. Finalmente, pidió a la ciudadanía a seguir apoyando a las familias de quienes aún permanecen hospitalizados.

Mediante redes sociales, se realizaron publicaciones para solicitar donadores de sangre de cualquier tipo para el maestro Ricardo Quintanar, y el estudiantes Alexis García, luego de resultar lesionados tras ser atacados con machetes.

Las personas que deseen acudir al hospital a donar sangre, deberán presentar una identificación oficial, ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud.