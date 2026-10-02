Seguridad

Darán de Alta a Estudiante Agredida Durante Ataque en Secundaria de Torreón

El padre de Romina informó que la adolescente se encuentra estable y en recuperación

Darán de Alta a Estudiante Agredida Durante Ataque en Secundaria de TorreónLa menor fue operada en un hospital de la ciudad tras resultar herida durante el ataque. Foto: N+

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Darán de Alta a Menor tras Ataque en Secundaria de Torreón | N+