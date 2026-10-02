Clima Fin de Semana: Estados Afectados por Fuertes Lluvias Sábado y Domingo

El primer fin de semana de octubre estará marcado por lluvias fuertes a intensas en varias regiones de México, además de un descenso de temperaturas en el norte y noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado 3 y domingo 4 de octubre precipitaciones de distinta intensidad, debido principalmente al ingreso y desplazamiento del Frente Frío número 1, una masa de aire frío, la onda tropical número 42 y otros sistemas que favorecerán la entrada de humedad.

Para el sábado, las lluvias más importantes se concentrarán en el sur, sureste y noreste de México. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en regiones de Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Además, podrían registrarse lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Para Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes y Tlaxcala se prevén intervalos de chubascos.

El domingo también habrá lluvias importantes. Los acumulados más elevados se pronostican nuevamente en el sur y sureste del país.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

En tanto, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Yucatán podrían registrar chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Además de las lluvias, el primer frente frío de la temporada favorecerá un descenso de las temperaturas, particularmente durante las noches y madrugadas.

Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla durante el fin de semana.

El sistema también favorecerá rachas de viento y actividad eléctrica, mientras que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y deslaves.

Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En cuanto al huracán Rachel, continuará alejándose del territorio mexicano hacia aguas abiertas del Pacífico. No obstante, su circulación todavía puede generar condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado, principalmente en Baja California Sur.

PT