¿Dónde No Hay Clases por Lluvias del Frente Frío 1 y Huracán Rachel? Lista de Estados

Ante el pronóstico de lluvias intensas asociadas al Frente Frío 1 y al huracán Rachel, autoridades educativas de al menos dos estados anunciaron medidas preventivas para este viernes 2 de octubre de 2026.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que habrá suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos en 173 municipios de cinco regiones: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle Serdán y la Mixteca.

La dependencia señaló que el pronóstico incluye lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos.

La medida se tomó por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, para salvaguardar a la comunidad escolar.

El servicio educativo se ofrecerá a distancia, con apoyo de libros de texto, tareas, cuadernillos y otras actividades. Las clases presenciales se reanudarán el lunes 5 de octubre.

Mientras que en Nuevo León, la Secretaría de Educación informó que este viernes las clases se realizarán de manera virtual, también por recomendación de Protección Civil.

La disposición aplica a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y particulares, así como a Escuelas Normales y a las instituciones de educación media superior y superior que dependen de la dependencia estatal.

Las clases en línea se impartirán por las plataformas y medios digitales que definan los docentes de cada plantel. Directores, docentes y personal de apoyo podrán acudir a las escuelas a revisar las instalaciones, siempre que las condiciones de vialidad lo permitan.

Ambas dependencias pidieron a la comunidad escolar y a la población en general mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y a las declaratorias de alerta que se emitan.

AMP