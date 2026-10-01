Huracán Rachel Categoría 3: ¿Qué Estados Azotará Con Fuertes Lluvias Mañana 2 de Octubre?
Al menos cinco estados del país sufrirán los efectos del cambio climático debido al paso del meteoro
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Al menos cinco estados del país sufrirán los efectos del cambio climático debido al paso del meteoro
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, por lo que su circulación en el Pacífico generará lluvias en al menos cinco estados del país.
De acuerdo con el organismo, su centro se localiza a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 6 km/h.
La circulación de Rachel generará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Baja California Sur y el centro y sur de Sinaloa.
Además, se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Nayarit y el oeste de Jalisco.
El sistema también provocará vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, en las costas del sur de Baja California Sur.
En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.
El SMN pronosticó oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan olas de 3 a 4 metros.
Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
Ante estas condiciones, el SMN exhortó a la población a permanecer atenta a sus avisos, así como a los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.