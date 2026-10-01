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Doble Aviso en CDMX por Lluvia Fuerte: Activan Alerta Naranja y AICM Prevé Afectaciones

Iztapalapa es una de las zonas más afectadas por la lluvia de este jueves; activan operativo contra inundaciones

Alerta en CDMX por lluvia@SGIRPC_CDMX

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Temporal en CDMX: lluvias fuertes con granizo hasta el 5 de octubre. No cruces calles inundadas y mantén tus coladeras limpias.

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