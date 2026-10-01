Doble Aviso en CDMX por Lluvia Fuerte: Activan Alerta Naranja y AICM Prevé Afectaciones

La Ciudad de México (CDMX) volvió a activar Alerta Amarilla hoy, así como Alerta Naranja por el pronóstico de lluvias fuertes con granizo. El gobierno de la capital del país anunció un temporal que se extenderá hasta el próximo lunes 5 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que las lluvias fuertes en la zona centro del país son producto de canales de baja presión en combinación con inestabilidad atmosférica.

Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche de jueves: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy en las demarcaciones: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En tanto, el AICM emitió un aviso en el que alertó a los usuarios que por las condiciones climáticas de hoy podrían registrase afectaciones.

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Por la lluvia de este día, Personal Táctico Operativo laboró para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en Avenida Insurgentes, Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa. También se registra fuerte lluvia en Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza.

Zonas en alerta por la lluvia de hoy

La alerta amarilla aplica desde las 13:30 hasta las 22:00 horas de este jueves en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el reporte, se prevén entre 15 y 29 milímetros de agua, por lo que las autoridades alertaron por encharcamientos, corrientes sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

Luego de que se activó la alerta amarilla, la dependencia reportó lluvia intensa en varias zonas de las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

“Se espera que las lluvias se generalicen, intensifiquen y persistan a lo largo del día”, subrayó la SGIRPC.

Ante el pronóstico del tiempo, el gobierno de la Ciudad de México recomendó las siguientes acciones a la población: Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de las casas, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y usar paraguas o impermeable.