Playas de Jalisco Tienen Bandera Roja por Fuerte Oleaje; Piden no Ingresar al Mar

Todas las playas de Jalisco, tanto de la Costa Norte como de la Costa Sur, se encuentran actualmente con bandera roja debido al fuerte oleaje, informó Protección Civil del Estado.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no ingresar al mar, debido al riesgo de sufrir algún accidente por el comportamiento de la marea.

La bandera roja indica que no existen condiciones favorables para realizar actividades acuáticas, ya sea ingresar al mar a pie o utilizar algún medio de transporte marítimo, como lanchas o balsas.

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En contraste, la bandera verde señala que las condiciones del mar son seguras para realizar actividades acuáticas. Mientras que la bandera amarilla significa que se debe extremar precauciones y atender las indicaciones de Protección Civil, debido a que existe riesgo de accidentes.