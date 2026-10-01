Sociedad

Playas de Jalisco Tienen Bandera Roja por Fuerte Oleaje; Piden no Ingresar al Mar

En los últimos días, autoridades se han mantenido en vigilancia por la presencia del huracán Rachel. Aunque este, se está alejando del estado

playas jaliscoAutoridades se mantienen en vigilancia ante cualquier accidente. Foto: X @PCJalisco

Destacado

Playas de Jalisco en alerta roja: el fuerte oleaje sigue presente. Protección Civil recomienda no entrar al mar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+