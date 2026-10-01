SCJN Declara Constitucionalidad de Fotomultas en CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales las normas de la Ciudad de México que atribuyen automáticamente la responsabilidad de las fotomultas al propietario de un vehículo.

Los ministros rechazaron amparar a diversas personas que consideraban inválido responsabilizar al dueño del automóvil por las infracciones cometidas por quien conduce. Es parte de la responsabilidad solidaria, aseguran.

Con una mayoría de seis votos frente a dos, los ministros desecharon la propuesta de Giovanni Figueroa Mejía, que buscaba que este sistema fuera declarado inconstitucional porque, a su juicio, atribuye de manera injusta la responsabilidad de una infracción al dueño del vehículo sin demostrar que fuera la persona que lo conducía.

Las fotomultas en la Ciudad de México son sanciones viales captadas de forma automatizada mediante cámaras de vigilancia y radares de velocidad. Dispositivos viales fotografían placas por rebasar límites de velocidad, invadir cruces peatonales o carriles confinados.

Tras detectar una falta, la infracción se emite contra la matrícula y el propietario registrado del vehículo.

AMP