Sociedad

SCJN Declara Constitucionalidad de Fotomultas en CDMX

Ministros rechazan amparar a diversas personas que consideraban inválido responsabilizar al dueño del auto por las infracciones

Sesión del Pleno de la SJCN. Foto: N+Sesión del Pleno de la SJCN. Foto: N+
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