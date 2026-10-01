Aerolínea Patrocinadora del Manchester City Prepara Demanda contra la Premier League

Luego de que el Manchester City fue declarado culpable de irregularidades financieras, las consecuencias llegaron mucho más allá del ámbito futbolístico. El escándalo ha alcanzado a los patrocinadores del exitoso equipo inglés, que ya comenzaron a tomar medidas.

Por ejemplo, la aerolínea Etihad, uno de los principales patrocinadores del City, ha negado los cargos de los que se ha culpado al club inglés. Por ello es que analiza tomar medidas legales contra la Premier League.

Etihad es una empresa de los Emiratos Árabes que figura entre los patrocinadores señalados en la adulteración de las cuentas financieras que realizó el Manchester City a lo largo de 9 años, lo que que sirvió para inflar sus ingresos y lograr un beneficio ilegal de más de 1000 millones de dólares durante dicho periodo.

La aerolínea ya emitió un comunicado en el que “rechaza categóricamente cualquier investigación, conclusión o implicación que sugiera que esta empresa ha estado involucrada en acuerdos comerciales impropios".

Además argumentó que la Premier League nunca se puso en contacto con los responsables de la aerolínea y tampoco les dio la oportunidad de proveer información relevante para el caso. Por ello es que ya busca apoyo legal para demandar a la Premier y proteger sus intereses.

El City era un club con historia mucho antes de que fuera adquirido por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Emiratos Árabes Unidos, en el 2008. Era un equipo popular aunque llevaba décadas sin ganar un gran trofeo y vivía a la sombra de su vecino Manchester United.

La compra transformó el panorama de la Premier League y el City inició una era ganadora mientras el United iba a la baja: Desde entonces suma ocho títulos de Liga, una Champions League y varios trofeos de Copa.

Justo ahora el club está inmerso en el mayor escándalo en la historia de la Premier League y las posibles sanciones son muy variadas: Se habla hasta de la expulsión de la máxima categoría de Inglaterra. Algunos exjugadores como Rio Ferdinand, figura del United, han pedido que se anulen los títulos logrados en el periodo señalado..

Hay que recordar que hace unos días un panel independiente determinó que los Citizens habían montado esquemas complejos para ocultar que estaba siendo financiado de manera indebida por su propietario, el Abu Dhabi United Group, por un monto superior a 1,000 millones de dólares durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018.

En ese lapso ganó tres títulos de Liga, fichar a algunos de los mejores jugadores del mundo a cambio de millonadas y contrató a Pep Guardiola por una suma escandalosa.

El City ya declaró que apelará la sentencia, después de haber negado de forma constante cualquier irregularidad.

En 2020, el club logró anular una sanción de dos años sin competir en torneos europeos impuesta por la UEFA por presuntamente ocultar fondos, después de apelar su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

RGC