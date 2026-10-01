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Aerolínea Patrocinadora del Manchester City Prepara Demanda contra la Premier League

Los Citizens son acusados de inflar sus ingresos para llevar a cabo grandes fichajes de jugadores entre el 2009 y el 2018

Desde que el Manchester City fue comprado por un jeque árabe suma 8 títulos de la Liga Premier.Desde que el Manchester City fue comprado por un jeque árabe suma 8 títulos de la Liga Premier. Foto: Reuters

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