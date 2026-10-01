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¿América vs Cruz Azul Va Gratis? Hora y Dónde Ver Clásico Joven Amistoso En Vivo

Ambos equipos buscan mantenerse en ritmo durante la pausa por la Fecha FIFA y tendrán un duelo amistoso en Estados Unidos

Erik Lira y Brian Rodríguez durante un Cruz Azul vs AméricaErik Lira y Brian Rodríguez durante un Cruz Azul vs América | Foto: Reuters

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