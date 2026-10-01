¿América vs Cruz Azul Va Gratis? Hora y Dónde Ver Clásico Joven Amistoso En Vivo

América y Cruz Azul jugarán una nueva edición del Clásico Joven, pero esta ocasión se trata de un encuentro amistoso. Ambos equipos buscan mantener el ritmo durante el parón internacional ocasionado por la Fecha FIFA y sostendrán un partido en Estados Unidos este jueves 1 de octubre.

Las Águilas tienen múltiples ausencias debido a que varios de sus futbolistas se encuentran con sus respectivas selecciones nacionales, por lo que el técnico Guillermo Almada podría pobrar a jugadores que no suelen tener tantos minutos. Por su parte, Cruz Azul viene de tres partidos sin ganar, pero su último triunfo se dio precisamente ante los azulcremas en la Jornada 8 de la Liga MX.

Aquí te dejamos todos los detalles de este encuentro para que sepas en dónde ver el partido en vivo y a qué hora comenzará.

¿Dónde ver el amistoso América vs Cruz Azul?

El partido amistoso América vs Cruz Azul se podrá ver en vivo en México, aunque no será gratis, a través de la señal de TUDN (TV de paga) y también en la app de ViX. El compromiso está programado para este jueves 1 de octubre a las 20:30 horas y se jugará en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, en Estados Unidos.

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En caso de que no puedas seguir la transmisión del cotejo, no te preocupes. En N+ te traeremos el LiveBlog para que no te pierdas un sólo detalle. Puedes seguir el minuto a minuto para estar al pendiente de los goles y las mejores acciones de este partido.