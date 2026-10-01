Madre de Danna Yanina 'N' Exige Justicia en Tampico; Suspenden Audiencia

La madre de Danna Yanina 'N' y un pequeño contingente colocaron lonas con mensajes de exigencia de justicia en el exterior de las instalaciones del Poder Judicial, ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo, en Tampico, donde estaba prevista una audiencia relacionada con la situación jurídica de la joven.

La manifestación se realizó debido a que el 30 de septiembre estaba prevista una audiencia en la que jueces y magistrados abordarían la situación jurídica de Danna Yanina 'N', sin embargo, la diligencia fue suspendida.

Después de eso se iba a girar el oficio para la audiencia, para que fueran notificadas las partes correspondientes y ya se iba a llevar a cabo la audiencia para señalar lo que se había dictado.

Tras permanecer algunos momentos en el lugar, las lonas fueron retiradas y el contingente se trasladó a la Ciudad Judicial, ubicada en Altamira, donde intentaron establecer comunicación para proceder con una apelación y posteriormente promover un amparo, a fin de que se determine la próxima audiencia.

La madre de la joven reiteró su petición de justicia y atención por parte de las autoridades responsables del caso. También señaló que aún no ha recibido el apoyo que esperaba por parte de autoridades federales.

Por otra parte, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Gouvea Orozco, confirmó que la investigación relacionada con el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, continúa abierta y que se han desarrollado nuevas líneas de investigación.

El funcionario señaló que los trabajos ministeriales han derivado en acciones penales adicionales vinculadas con el caso. Se ha continuado investigando sobre la línea ya conocida, pero también se están integrando otras investigaciones y se han hecho otras judicializaciones de casos que podrían decirse paralelos o derivados de este hecho.

Respecto al estatus legal de los involucrados, el fiscal explicó que los procedimientos se encuentran en sus fases iniciales de instrucción formal, incluida la situación jurídica de Danna, joven presuntamente implicada en los hechos.

Detalló que la defensa de la joven ha promovido diversos medios de impugnación, sin que hasta el momento se haya modificado su condición procesal.

El caso de Dafne Zapata Quintos Martínez ha trascendido a nivel nacional e internacional. La adolescente de 13 años murió mientras participaba en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado a las instalaciones.

Tras las investigaciones, las autoridades calificaron el caso como feminicidio y hasta el momento se han reportado cuatro personas detenidas por su probable participación en los hechos.

Posteriormente, el martes 28 de julio de 2026, la jueza de Control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina 'N', por su probable participación en el feminicidio de Dafne.