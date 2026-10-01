Seguridad

Madre de Danna Yanina 'N' Exige Justicia en Tampico; Suspenden Audiencia

La madre de la joven reiteró su petición de justicia y atención por parte de las autoridades responsables del caso

Madre de Danna Yanina Exige Justicia en Tampico; Suspenden AudienciaMadre de Danna Yanina Exige Justicia en Tampico; Suspenden Audiencia. Foto: N+

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Audiencia suspendida: La madre de Danna Yanina clama por justicia en Tampico.

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