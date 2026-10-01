Tres Personas Continúan Hospitalizadas tras Incidente en Secundaria de Querétaro

Tres de las cuatro personas lesionadas durante los hechos registrados en la secundaria general 'Esperanza Cabrera' permanecen hospitalizadas, aunque se encuentran estables y fuera de peligro, informó la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía.

Entre las personas lesionadas se encuentran una prefecta, una supervisora y un estudiante, quienes permanecen bajo atención médica y podrían ser dados de alta en las próximas horas, dependiendo de su evolución.

El cuarto lesionado fue un intendente del plantel, quien recibió atención médica tras los hechos, pero no requirió hospitalización.

Quintanar Mejía señaló que los protocolos de atención fueron activados de manera inmediata para atender a las personas afectadas y salvaguardar a la comunidad escolar.

Respecto a la versión de que el incidente pudiera estar relacionado con un reto viral, la funcionaria indicó que por el momento no puede confirmarlo, ya que será necesario recabar información y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido.