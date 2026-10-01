Seguridad

Tres Personas Continúan Hospitalizadas tras Incidente en Secundaria de Querétaro

Una prefecta, una supervisora y un estudiante permanecen bajo atención médica y podrían ser dados de alta en las próximas horas, según su evolución

Fiscalía Investiga Hechos que Dejaron Cuatro Lesionados en SecundariaFiscalía Investiga Hechos que Dejaron Cuatro Lesionados en Secundaria. Foto: N+

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Un intendente también resultó lesionado, pero no requirió hospitalización; la Fiscalía de Querétaro investiga las circunstancias del incidente.

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