Desaparecidos

Jalisco Presenta Nuevo Diseño con Código QR de las Fichas de Búsqueda de Desaparecidos

El gobierno anunció estas nuevas cédulas ante la necesidad de facilitar la difusión, consulta y verificación oficial de personas sin localizar

Nuevo diseño fichasEl gobierno de Jalisco presentó un nuevo diseño para las fichas de búsqueda de desaparecidos. Foto: Gobierno de Jalisco

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Jalisco presenta cédulas de búsqueda con código QR para facilitar la verificación de personas desaparecidas. Se podrán escanear para accede al Registro Estatal para conocer el estatus actualizado

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