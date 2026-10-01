Jalisco Presenta Nuevo Diseño con Código QR de las Fichas de Búsqueda de Desaparecidos

El gobierno de Jalisco presentó el nuevo diseño de las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas, cuya principal innovación es la incorporación de un código QR en todos los formatos.

Esta nueva presentación de las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas inició con el objetivo de facilitar la difusión, consulta y verificación oficial.

Al escanear el código QR con un teléfono móvil, cualquier persona podrá acceder directamente a la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas para verificar si la persona continúa desaparecida o si ya fue localizada.

Para plataformas digitales se usará un diseño cuadrado que destaca la fotografía organizando datos clave como señas particulares, último avistamiento, vestimenta y contactos de emergencia.

Mientras que en el registro estatal se podrán descargar presentaciones horizontales para pantallas o en formato PDF para impresión en trabajos de campo.

La entrada en operación del nuevo módulo no invalid las cédulas emitidas previamente, por lo que ambos diseños coexistirán en difusión mientras se actualiza la manera automática el sistema estatal.

Además, la renovación responde a peticiones de colectivos y familiares para contar con elementos de certeza que permitan validar la autenticidad de las fichas y conocer el estatus actualizado de cada caso.