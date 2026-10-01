Menor de 16 Años es Acuchillado Durante Pelea en Tlaquepaque; es Reportado Grave

Un menor se debate entre la vida y la muerte, después de ser acuchillado durante una pelea callejera en el cruce de Niños Héroes y Real Camichines, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La víctima, de 16 años, participó en una pelea y, en medio del conflicto, uno de los participantes sacó un cuchillo y lo hirió en al menos tres ocasiones. Una de las puñaladas atravesó su pulmón.

Tras los hechos, familiares de este menor lo trasladaron a recibir atención médica a la Cruz Verde Alfredo Lepe Oliva, mejor conocida como ‘Pajaritos’, ubicada en la zona de la Jauja, en Tonalá.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Menor es Reportado Grave Tras Ser Acuchillado Durante una Pelea en Tlaquepaque

A su llegada, de inmediato fue ingresado a la sala de shock debido a la gravedad de sus heridas. Más tarde se informó de su posible traslado a un hospital de tercer nivel.

Policías de Tonalá comenzaron a pedir datos en el puesto de socorros para informar a la Fiscalía de Jalisco para tratar de localizar a los responsables. El causante de la agresión se dio a la fuga.