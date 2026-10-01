Seguridad

Menor de 16 Años es Acuchillado Durante Pelea en Tlaquepaque; es Reportado Grave

El responsable es buscado por las autoridades; la agresión ocurrió en Infonavit La Soledad

ambulancia cruz verde PajaritosDebido a la gravedad de las lesiones, el menor será trasladado a un hospital. Foto: N+

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Un joven de 16 años lucha por su vida tras ser acuchillado en Tlaquepaque. La policía busca al agresor.

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