Seguridad

Localizan Vehículo Robado Durante Falsa Detención Policial en Mexicali, BC

La unidad permanecía entre vegetación y palmeras en las inmediaciones del Ejido Netzahualcóyotl

Localizan Vehículo Robado Durante Falsa Detención Policial en Mexicali, BCLocalizan Vehículo Robado Durante Falsa Detención Policial en Mexicali, BC | Foto: FESC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+