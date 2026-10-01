Localizan Vehículo Robado Durante Falsa Detención Policial en Mexicali, BC

Una Ford Raptor 2023 que fue robada con violencia durante una falsa detención policial fue localizada semioculta entre vegetación y palmeras, en una zona agreste de las inmediaciones del Ejido Netzahualcóyotl, en el Valle de Mexicali.

El robo ocurrió el 5 de septiembre, cuando tres sujetos armados y encapuchados descendieron de un vehículo que portaba luces rojas y azules similares a las utilizadas por unidades policiales.

De acuerdo con la información proporcionada, los sujetos obligaron al conductor y a su hijo a descender de la camioneta para posteriormente huir a bordo de la Ford Raptor.

Desde entonces, la identidad de los responsables permanece sin conocerse.

La camioneta fue localizada posteriormente en una zona de difícil acceso, donde permanecía parcialmente cubierta entre la vegetación y palmeras, en las inmediaciones del Ejido Netzahualcóyotl.

El hallazgo de la unidad podría aportar nuevos indicios a la investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a las personas que participaron en el hecho.

Información Miguel Galindo

APG