Reportan Ataque con Armas Blancas en Secundaria 13 del Ejido La Unión de Torreón

Un violento ataque con armas blancas, se registró esta mañana en la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión, en Torreón. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó que la subdirectora del plantel fue asesinada por dos hermanos conocidos en la comunidad como 'los cuates'.

Los hechos habrían comenzado cuando los hermanos irrumpieron en la secundaria para atacar con armas blancas a docentes y alumnos. La subdirectora identificada como Nedi Edith Nevarez Gonzalez de 44 años fue asesinada al intentar impedir el ingreso de los agresores al plantel.

Dos maestros fueron agredidos con un machete, uno de ellos fue reportado en estado grave. Los hermanos también agredieron a un civil y un alumnos en el lugar, el alumno habría sufrido la amputación de una mano en los baños de la secundaria.

Se informó que ambos jóvenes eran exalumnos de la Escuela Secundaria No. 13 y que el posible motivo de la agresión estaría relacionado con sentimientos negativos hacia el plantel, aunque esta información deberá ser esclarecida conforme avancen las investigaciones.

Cerca de las 8:40 horas, habitantes del lugar sometieron a los dos agresores y los entregaron a la Policía Municipal. Al momento de los hechos, varios estudiantes de la Escuela Secundaria la Secundaria No. 13 del ejido La Unión permanecieron resguardados dentro de la escuela.