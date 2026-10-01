Seguridad

Reportan Ataque con Armas Blancas en Secundaria 13 del Ejido La Unión de Torreón

Dos personas hermanos conocidos como 'los cuates' fueron detenidos después del hecho que dejó como saldo cuatro personas lesionadas y una mujer sin vida

Dos personas hermanos conocidos como 'los cuates' fueron detenidos después del hecho que dejó como saldo cuatro personas lesionadas y una mujer sin vidaLos agresores serían exalumnos de la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión. Foto: N+

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Los agresores serían exalumnos de la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión

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