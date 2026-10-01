Hallan Supuestos Restos Humanos en Zona Baldía de Escobedo, Nuevo León

El hallazgo de supuestos restos humanos movilizó a las autoridades durante la madrugada de este jueves en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, luego de que se alertara sobre el descubrimiento de lo que serían presuntas partes humanas en una zona baldía ubicada cerca del cruce de la Calle C-23 y Álamo Poniente, en la colonia Palmiras Residencial.

Tras recibir el aviso, elementos de las autoridades se trasladaron hasta el sitio para verificar el reporte y localizaron diversos restos que, de manera preliminar, podrían corresponder a partes del cuerpo humano.

En el lugar se informó sobre el hallazgo de lo que aparentemente serían un cráneo, una mandíbula y una pierna. Debido a las características de los restos encontrados, la zona fue acordonada para preservar posibles indicios y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Agentes ministeriales acudieron al sitio y comenzaron con las primeras averiguaciones para determinar el origen de los restos, así como las circunstancias en las que fueron abandonados en este sector del municipio.

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Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la identidad de alguna persona relacionada con el hallazgo, ni se ha confirmado si los restos corresponden a una misma persona.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y se espera que conforme avancen las diligencias puedan darse a conocer mayores detalles sobre este hecho registrado durante las primeras horas del jueves en Escobedo.