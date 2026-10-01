Seguridad

Hallan Supuestos Restos Humanos en Zona Baldía de Escobedo, Nuevo León

Una movilización de autoridades se registró en la colonia Palmiras Residencial, luego de un reporte al 911 sobre el posible descubrimiento de varias partes humanas

Encuentran restos humanosEncuentran restos humanos. Foto: N+

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Autoridades de Escobedo en alerta tras descubrir supuestos restos humanos en Palmiras Residencial. Cráneo, mandíbula y pierna hallados.

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