Condenan a Sujeto que le Disparó a una Persona para Robarle su Vehículo en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) declaró como culpable a Félix 'N' y/o José Félix 'N' por el delito de de robo de vehículo agravado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones y daño en propiedad ajena.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy sentenciado, en compañía de otro sujeto, salió al paso de un automóvil Beat modelo 2021 en la colonia Ampliación Antorchista de la ciudad de Puebla; en ese momento, amagaron al conductor con un arma de fuego y lo obligaron a descender de la unidad.

El hombre fue agredido a golpes y posteriormente le dispararon en el rostro hasta que finalmente huyeron del lugar a bordo del vehículo robado.

Familiares de la víctima reportaron los hechos a elementos policiales que se encontraban patrullando la zona, por lo que se dio inicio a un operativo de búsqueda de los responsables. La unidad robada fue localizada, por lo que los asaltantes aceleraron la velocidad para no ser detenidos, por lo que se desencadenó una persecución con dirección al Camino a Azumiatla.

Durante la evasión por exceso de velocidad, los delincuentes chocaron contra un vehículo Pointer 2001, ocasionándole daños materiales y lesiones a tres tripulantes.

En ese momento los agentes de seguridad capturaron al conductor identificado como Félix 'N' y/o José Félix 'N', quien posteriormente fue trasladado al Ministerio Público.

La Fiscalía de Investigación Metropolitana sustentó la acusación mediante testimonios, valoraciones médicas y peritajes en materia de valuación de daños ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

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Además, gracias a las pruebas técnicas, confirmaron que las lesiones provocadas por el impacto de proyectil de arma de fuego en el agraviado fueron provocadas por el imputado, así como los daños automotrices derivados de la persecución.

Luego de dos años de espera, el Primer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal reclasificó las lesiones y daños a título culposo y modificó la pena a 26 años y 6 meses de prisión, una multa de 1,031.25 Unidades de Medida y Actualización, la suspensión de derechos civiles y políticos, la negativa de conmutación de la sanción privativa de la libertad y el pago correspondiente a la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de mantener su labor ministerial y jurídica para investigar con apego a derecho los hechos delictivos que atenten contra la vida, la integridad física y el patrimonio en la entidad.

Con información de N+

MCS