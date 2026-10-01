Seguridad

Condenan a Sujeto que le Disparó a una Persona para Robarle su Vehículo en Puebla

José Félix 'N' fue sentenciado a más de 20 años en prisión por cometer el asalto, el intento de homicidio y un choque en la capital poblana

Sentencian a José Félix 'N' por violento asalto en Puebla.Sentencian a José Félix 'N' por intento de homicidio en Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Félix 'N' y/o José Félix 'N' fue condenado a 26 años por robo y tentativa de homicidio en la colonia Ampliación Antorchista de Puebla.

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