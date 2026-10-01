Identifican a Familia Víctima de Multihomicidio en Montemorelos, NL

Durante la madrugada, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya fueron identificadas las cinco víctimas del multihomicidio registrado en el municipio de Montemorelos, al sur del estado.

Las autoridades informaron de manera oficial la identidad de los dos adultos y tres menores, integrantes de una misma familia, que fueron localizados sin vida en dos puntos distintos. Se trata de Cinthya Abigail Tamez, de 33 años, y su hijo Gustavo, de 2 años de edad, hallados al interior de una camioneta estacionada en la calle Camino a Hualahuitas, en la salida del Fraccionamiento Fresnos.

Esta fue la escena número uno del crimen donde, además de los cuerpos sin vida y con impactos de bala, localizaron un arma de fuego, un teléfono celular y un cartucho de proyectil de arma de fuego corta.

Asimismo, la autoridad ministerial confirmó que a 400 metros se encontró la escena número dos de este hecho violento, donde localizaron a Bruno, de 10 años, y Cristian, de 11 años de edad, en una de las habitaciones, y en otro cuarto se encontraba Leodegario Moya, de 28 años de edad, actual pareja sentimental de Cinthya.

Mientras las autoridades concluyeron oficialmente la identificación de las víctimas del multihomicidio en Montemorelos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León busca confirmar si Cinthya Abigail, la madre de familia, es o no la responsable de la muerte de su pareja y de sus tres pequeños hijos.

Los agentes de investigación se mantienen firmes en que se trata de un caso de presunta violencia familiar, donde, según testigos, la última vez que se vio con vida a la mujer fue saliendo de su casa, en el Fraccionamiento Los Nogales, en compañía del pequeño Gustavo para subir a su camioneta.

Las autoridades estatales continúan con las indagatorias del caso. Entre la información que aún se busca esclarecer, se trata de confirmar si el arma de fuego usada en el ataque habría sido un regalo que le dieron a la mujer semanas atrás.

Además del cateo realizado en la casa donde hallaron el cuerpo de dos niños y a la pareja de Cinthya, también se trata de aclarar si el hecho estaría ligado a las actividades de la familia quien se dedica presuntamente a realizar tandas y hacer préstamos.

Entre los datos que forman parte de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encuentran las últimas publicaciones de Cinthya en TikTok y sus estados de WhatsApp, donde subió una foto con sus hijos y un video manejando su vehículo con la canción de música vallenato de fondo, “No pude quitarte las Espinas”.

Mientras en otra red social, subió un video con la frase “No todos conocen mi lado cu… Yo soy capaz de quemar mi casa, por la de mi vecino arder, aun y sabiendo que también me va a llevar la v…", con la misma canción de fondo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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