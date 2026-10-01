Homicidios

Identifican a Familia Víctima de Multihomicidio en Montemorelos, NL

Las autoridades ya dieron a conocer la identidad de los dos adultos y tres menores hallados sin vida

Acordonan zona por multihomicidio en MontemorelosLa madre y el menor de 2 años de edad fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta estacionada. Foto: N+

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Cinco miembros de una familia, incluidos tres menores, fueron hallados sin vida en Montemorelos. La Fiscalía de Nuevo León investiga un posible caso de violencia familiar.

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