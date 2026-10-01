Investigan a Madre como Presunta Responsable de Multihomicidio en Montemorelos, NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga y busca confirmar si la responsable del multihomicidio en Montemorelos es Cinthya Abigail, como fue identificada la madre de 33 años que fue encontrada sin vida junto a su hijo de 2 años de edad al interior de una camioneta estacionada.

Dentro del vehículo donde localizaron a las primeras dos víctimas con impactos de bala, en la calle Camino a Hualahuitas, también fue encontrada un arma de fuego, un teléfono celular y un cartucho de proyectil de arma de fuego corta.

Entre la información que aún se busca esclarecer, se trata de confirmar si el arma de fuego usada en el ataque habría sido un regalo que le dieron a la mujer semanas atrás. Otro dato que forma parte de la investigación son las últimas publicaciones que realizó Cinthya Abigail en sus redes sociales.

Horas antes de que las autoridades encontraran sin vida a los cinco integrantes de la familia, la madre de los tres menores subió a TikTok y a sus estados de WhatsApp una foto con sus hijos y un video manejando su vehículo con la canción de música vallenato de fondo, “No pude quitarte las Espinas”.

Mientras en otra red social, subió un video con la frase “No todos conocen mi lado cu… Yo soy capaz de quemar mi casa, por la de mi vecino arder, aún y sabiendo que también me va a llevar la v…", con la misma canción de fondo.

Los agentes de investigación se mantienen firmes en que se trata de un caso de presunta violencia familiar, donde según testigos, la última vez que se vio con vida a la mujer fue saliendo de su casa, en el Fraccionamiento Los Nogales, en compañía del pequeño Gustavo para subir a su camioneta.

También se trata de aclarar si el hecho estaría ligado a las actividades de la familia quien se dedica presuntamente a realizar tandas y hacer préstamos. Serán las autoridades quienes determinen si Cinthya Abigail es o no la responsable de la muerte de sus tres hijos y de su pareja, Leodegario Moya, de 28 años de edad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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