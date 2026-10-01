Homicidios

Investigan a Madre como Presunta Responsable de Multihomicidio en Montemorelos, NL

Continúan las indagatorias para esclarecer si Cinthya Abigail es o no la responsable de la muerte de sus tres hijos y de su pareja

Multihomicidio de familia en Montemorelos, Nuevo LeónCinthya Abigail fue encontrada sin vida junto al cuerpo de su hijo dentro de una camioneta. Foto: N+

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Multihomicidio en Montemorelos: La Fiscalía de Nuevo León investiga si Cinthya Abigail es la autora del crimen. Se analiza el arma encontrada y sus publicaciones en redes.

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