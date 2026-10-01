¿Abandonará al Inter Miami? Lionel Messi Tiene Nuevo Equipo en España

A tan solo unos días de que juegue su partido de despedida con la selección de Argentina, Lionel Messi ha vuelto a ser noticia. El astro de 39 años de edad ya tiene nuevo equipo de futbol, pero no como jugador sino como dueño. A través de un comunicado oficial, el Club Deportivo Eldense anunció que la leyenda es nuevo propietario del club.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", se lee en el comunicado en el que también se detalla que "la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte".

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El CD Eldense pertenece a la segunda división del futbol español y con la llegada de Messi se pretende emprender un "proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social".

Actualmente, el equipo se encuentra en el lugar 19 de la tabla en la asegunda división.

¿Cuántos equipos de futbol tiene Messi?

Con su más reciente adquisición, Lionel Messi ya es dueño o co-propietario de varios equipos de futbol. Además del CD Eldense, el astro argentino es dueño del Cornellá, en España, así como dueño en sociedad del equipo Leones de Rosario, en Argentina; del Deportivo LSM, en Uruguay y además tiene una opción en su contrato con el Inter Miami para convertirse en accionista o dueño tras su retiro.