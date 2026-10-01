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¿Abandonará al Inter Miami? Lionel Messi Tiene Nuevo Equipo en España

El astro argentino tiene contrato hasta 2028 con el equipo de la MLS

Lionel Messi durante un partido con el Inter MiamiLionel Messi durante un partido con el Inter Miami | Foto: Reuters

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