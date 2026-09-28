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Confirmado: Fecha y Hora para la Despedida de Messi con la Selección de Argentina

El astro argentino jugará su útlimo partido con la Albiceleste ante el combinado de Benín

Lionel Messi durante un partido con la selección de ArgentinaFoto: Reuters

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