Confirmado: Fecha y Hora para la Despedida de Messi con la Selección de Argentina

Lionel Messi dio a conocer, hace casi un mes, su decisión de retirarse de la Selección de Argentina. El astro argentino comentó que dicha decisión le “duele mucho”, pero aseguró que se va “con la tranquilidad y el orgullo” de haber regalado a la afición de su país momentos soñados junto con sus compañeros.

A través de sus redes sociales el futbolista hizo público un mensaje que escribió dos días después de la final que perdió Argentina frente a España en el Mundial 2026. En el texto, Messi hizo pública su decisión de no volver a jugar con la 'Albiceleste' y agradeció a las personas por todo el cariño que le dieron durante más de 20 años.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol”, expresó el jugador del Inter Miami, que tendrá un partido de despedida durante la presente Fecha FIFA.

¿Cuándo y a qué hora será la despedida de Lionel Messi con la selección de Argentina?

Lionel Messi jugará su último partido con la selección de Argentina el próximo martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La 'Albiceleste' sostendrá un duelo de carácter amistoso ante el combinado nacional de Benín. Ese será el escenario para que la afición se rinda a los pies del futbolista que los llevó a ganar la Copa América y la Copa del Mundo, además de liderar al conjunto argentino a otras dos finales mundiales.

El Argentina vs Benín está programado para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Messi utilizará un jersey especial en su despedida

Como parte de los homenajes que Lionel Messi recibirá en su despedida con la selección nacional de Argentina, se dio a conocer que utilizará un jersey especial. A través de sus redes sociales, el astro argentino mostró a sus seguidores la playera que usará durante el encuentro ante Benín.

El cuello y los puños llevan un ribete dorado, en lugar del celeste habitual, y tanto el escudo de la AFA como su nombre y el número 10 aparecen bordados en dorado.