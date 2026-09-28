Seguridad

Pagaron sus Viajes y Nunca les Cumplieron: Hay 98 Denuncias contra Agencia en CDMX

La Fiscalía de CDMX investiga casi un centenar de denuncias relacionadas con una agencia de viajes ubicada en Polanco

Más de 90 personas denunciaron fraudes de viajes en CDMX.Más de 90 personas denunciaron fraudes de viajes en CDMX. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Más de 90 clientes aseguran que pagaron paquetes turísticos y después enfrentaron cancelaciones, falta de respuestas y ausencia de reembolsos

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