Pagaron sus Viajes y Nunca les Cumplieron: Hay 98 Denuncias contra Agencia en CDMX

Más de 90 personas denunciaron haber sido defraudadas por una agencia de viajes ubicada en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), después de pagar paquetes turísticos que presuntamente nunca se concretaron.

De acuerdo con las denuncias, la empresa ofrecía viajes a Europa y otros destinos internacionales, recibía anticipos o pagos parciales y, conforme se acercaba la fecha de salida, los clientes comenzaban a enfrentar retrasos, falta de respuestas y problemas para recuperar el dinero entregado.

Uno de los afectados relató que adquirió un paquete con destino a Turquía y pagó el 70% del costo. Sin embargo, aseguró que días antes de la fecha programada para viajar comenzó a recibir respuestas evasivas por parte de la empresa y finalmente no obtuvo el reembolso de su dinero.

“Yo compré un paquete turístico para Turquía con la empresa Worldwide Travel, pagué el 70% del costo y a días de la fecha para el viaje la empresa me dio largas y no me regresó nada de lo que pagué”, relató una de las personas que denunció el caso.

El cruce de información realizado durante las investigaciones permitió identificar a Gerardo Berra Rojo como el presunto propietario de la empresa señalada. Según la información recabada en el caso, también sería buscado por autoridades de Argentina por acusaciones relacionadas con un esquema similar de venta de paquetes turísticos que presuntamente no fueron cumplidos.

En Argentina, las acusaciones involucrarían a más de 3 mil personas. En México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas investigaciones derivadas de 98 denuncias por presunto fraude relacionadas con el caso.

Adrián Polanco, asesor jurídico de personas afectadas, explicó que uno de los principales atractivos de las promociones eran los precios de vuelos y hospedajes, los cuales resultaban especialmente llamativos para los consumidores.

“Estamos en presencia de un fraude a los consumidores. La agencia de viajes hizo promociones donde ofrecían vuelos, hospedaje muy barato y esto ocasionó que las personas creyeran que era una súper promoción. En virtud de ello aportan el dinero y posteriormente se quedan sin vuelos, sin boletos y sin viaje”, señaló.

Las inconformidades de los clientes también llegaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Para atender las quejas y procedimientos, la empresa contrató los servicios de un despacho jurídico. Sin embargo, uno de los abogados que participó en su representación aseguró que él también resultó afectado económicamente después de que dejaron de cubrir sus honorarios.

Marcos Gachuz González, quien prestó servicios legales a la empresa, señaló que existían alrededor de 30 quejas presentadas ante Profeco y que el patrón denunciado por los consumidores era similar: adquirían paquetes turísticos, llegaba la fecha del viaje y el servicio no era proporcionado ni se les devolvía el dinero.

“Tenían alrededor de 30 quejas ante Profeco. Los consumidores compraban sus paquetes turísticos, pero llegada la fecha en que tenían que salir de viaje ya no les cumplían y tampoco les regresaban su dinero. Ellos también me dejaron de cubrir mis honorarios, los dejé de recibir los últimos meses, la comunicación fue nula hasta que de plano desaparecieron”, afirmó Gachuz González.

El conflicto tomó otro rumbo cuando el abogado señaló que su nombre apareció en documentos vinculados con procedimientos de mediación con pasajeros. Gachuz González sostuvo que la firma incluida en esos documentos no corresponde a la suya y cuestionó la línea de investigación seguida por las autoridades.

De acuerdo con su testimonio, estos documentos habrían sido utilizados para deslindar responsabilidades y vincular al despacho jurídico con las operaciones investigadas. La posible falsificación forma parte de los señalamientos realizados en torno al caso y deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

“En los contratos de mediación con los pasajeros aparece plasmado mi nombre y una supuesta firma, sin embargo, es evidente que la firma que calza en el documento no es de mi propiedad. Considero que es incorrecta la línea de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, en virtud de que no ha volteado a ver a los verdaderos responsables”, declaró.

De acuerdo con información relacionada con la investigación, Gerardo Berra Rojo contaría con una ficha roja de Interpol. Este mecanismo sirve para solicitar a las autoridades policiales de distintos países la localización y detención provisional de una persona buscada, a la espera de una posible extradición, entrega o acción legal similar.

Mientras avanzan las investigaciones, en México continúan los señalamientos de personas que aseguran haber pagado paquetes turísticos, principalmente hacia destinos internacionales, sin recibir los vuelos, reservaciones o servicios contratados.

El caso también pone la atención en la importancia de verificar los antecedentes de una agencia de viajes antes de entregar anticipos, especialmente cuando ofrece precios considerablemente menores a los disponibles en otras empresas o plataformas.

Antes de contratar un paquete turístico, los consumidores pueden revisar si el prestador de servicios se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo y consultar los datos de la empresa antes de realizar transferencias o pagos.

También es recomendable verificar si la agencia pertenece a organizaciones reconocidas del sector, solicitar contratos por escrito, conservar comprobantes de pago y revisar detalladamente las políticas de cancelación y reembolso.

Además, los viajeros deben prestar atención a ofertas con precios muy inferiores a los habituales, solicitudes de anticipos elevados y dificultades para comprobar el domicilio, registro o antecedentes de la empresa antes de entregar dinero.