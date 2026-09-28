Seguridad

Vinculan a Proceso a Cinco Exfuncionarios de Torreón, Coahuila

Autoridades impusieron medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plaza de tres meses para la investigacón

Vinculan a Proceso a Cinco Exfuncionarios de Torreón, CoahuilaLos exfuncionarios fueron señalados por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+