Vinculan a Proceso a Cinco Exfuncionarios de Torreón, Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado, la vinculación a proceso de cinco exfuncionarios de Torreón por su posible participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Se trata de José Elías 'N', Martha 'N', José Feliciano 'N', Farid 'N' y Georgina 'N', quienes fueron vinculados a proceso por la FGR luego de una investigación que comenzó en noviembre de 2025, con motivo de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó dictar auto de vinculación a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Martha 'N' y Georgina 'N' deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil, en Morelos, mientras que José Elías 'N', José Feliciano 'N' y Farid 'N' fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Oaxaca.

Hace unos días, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de cateo y detuvieron a Martha 'N', José Elías'N', Farid 'N' y José Feliciano 'N'. Posteriormente, también fue detenida Georgina 'N'.