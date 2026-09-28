Deportes

México vs Perú: Historial y Cómo Llegan al Partido Amistoso de la Fecha FIFA

La Selección Mexicana busca la primera victoria en la era de Rafa Márquez como entrenador

Mexicanos y peruanos empataron 0-0 en el 2013, durante un duelo amistoso en el Candlestick Park de San Francisco, California.Mexicanos y peruanos empataron 0-0 en el 2013, durante un duelo amistoso en el Candlestick Park de San Francisco, California. Foto: Reuters

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