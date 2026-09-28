México vs Perú: Historial y Cómo Llegan al Partido Amistoso de la Fecha FIFA

Contra Perú, la Selección Mexicana jugará el segundo partido de la era Rafa Márquez. El nuevo estratega debutó como entrenador tricolor ante Colombia apenas el sábado 26 de septiembre. El duelo amistoso acabó igualado 1-1 y dejó buenas sensaciones, luego de que el jovencito Gilberto Mora hizo un golazo de gente grande para rescatar el empate ante los sudamericanos.

Luego de ser eliminado en octavos de final en el Mundial 2026, donde cayó 3-2 ante Inglaterra, México le dio las gracias al entrenador Javier Aguirre y le pasó la estafeta a Rafael Márquez, con miras a la Copa del Mundo del 2030.

Para los duelos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, Márquez llamó a varios elementos que no habían sido tomados en cuenta por su antecesor, como Jeremy Márquez (Cruz Azul) o Isaías Violante (América), Alex Padilla (Athletic de Bilbao), Víctor Guzmán (Monterrey) o el veterano Hirving “Chucky” Lozano.

Ellos se suman a una base de jugadores que disputaron el Mundial 2026, como Raúl “Tala” Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vazques, Erik Lira, Gilberto Mora, Roberto “Piojo” Alvarado, Mateo Chávez, Armando “Hormiga” González y Santiago Giménez, entre otros.

Por lo que respecta a Perú, hay que señalar que no pasa por un buen momento. Apenas el fin de semana fue goleado 4-1 por Estados Unidos en partido amistoso. Los peruanos están en un proceso de recambio, luego de que no lograron clasificar al Mundial 2026.

Actualmente los peruanos trabajan bajo el mando del entrenador brasileño Mano Menezes, luego de que Óscar Ibáñez y luego Manuel Barreto no lograron enderezar el rumbo en el 2025, al grado de que ni siquiera alcanzaron el boleto para el repechaje mundialista.

Perú se ubica en el lugar 51 del Ranking FIFA y no tiene grandes figuras internacionales. Sus futbolistas destacados son: el portero Pedro Gallese, que juega en el Deportivo Cali de Colombia; el lateral Marcos López, del FC Copenhague; Renato Tapia, mediocampista del Leganés español; y Oliver Sonne, lateral del Burnley inglés.

En los últimos diez encuentros entre ambas selecciones mayores, México tiene un balance positivo, ya que ha sumado 5 victorias, por 2 empates y 3 derrotas. A continuación los resultados:

México 1-0 Perú, amistoso en el 2022

Perú 1-1 México, amistoso en el 2015

Perú 0-0 México, amistoso en el 2013

Perú 1-0 México, Copa América 2011

México 4-0 Perú, amistoso en el 2008

México 1-3 Perú, amistoso amistoso en el 2003

Perú 1-0 México, Copa América 2001

Perú 3-3 (2-4 en penales) México, Copa América 1999

México 1-0 Perú, amistoso en el 1998

México 1-0 Perú, Copa América 1997

El partido amistoso México vs Perú de la Fecha FIFA de septiembre se jugará este martes 29 a las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en Nueva Jersey, Estados Unidos. Si quieres ver el partido de manera gratuita puedes hacerlo a través de la señal de Canal 5. O si lo prefieres, en la plataforma de streaming ViX también estará disponible.

Con información de N+