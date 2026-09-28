¿México vs Perú Pasa Gratis? Dónde Ver En Vivo el Partido de la Selección Mexicana

México jugará el segundo de sus cuatro partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre y noviembre. El equipo que ahora dirige Rafa Márquez tuvo su primera prueba al enfrentar a Colombia, una de las selecciones más poderosas de Sudamérica, en un compromiso que finalizó empatado 1-1.

Ahora, la Selección Mexicana se verá las caras con otro rival de la CONMEBOL. Este martes 29 de septiembre se jugará el partido México vs Perú en New Jersey, Estados Unidos, en donde la escuadra nacional buscará su primer triunfo bajo el mando del "Káiser" y por esa razón te decimos a qué hora y en qué canal pasarán el partido del Tricolor.

Para este partido, el entrenador de México contará con más elementos que se unen a la convocatoria luego de la Jornada 10 de la Liga MX, por lo que se espera que exista una amplia rotación en cuanto a los futbolistas que fueron titulares frente a Colombia hace unos días.

Dónde ver México vs Perú en vivo

El encuentro entre México y Perú se llevará a cabo este martes 29 de septiembre en punto de las 7:00 pm (tiempo del centro de México) y, para la buena fortuna de todos los aficionados, el partido sí se transmitirá gratis por TV abierta.

¡COMBAZO! Verde, blanco y rojo con @miseleccionmx y una nueva ilusión en la casa de nuestra Selección🇲🇽😎⚽️



ESTE MARTES en #LaEraDeRafa 🔥, con todo ante Perú por @MiCanal5, canal disponible en @VIX 😉 pic.twitter.com/OHepQxNBKt — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2026

El segundo compromiso de Rafa Márquez al frente de la selección se podrá ver en vivo a través de la señal de Canal 5 y, en streaming, por la app de ViX. Si no puedes ver el partido, no te preocupes, ya que en N+ te tareremos el LiveBlog para que no te pierdas un solo detalle. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final.