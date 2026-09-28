El Congo Supera por Primera Vez los 8 Mil Casos de Ébola; Reportan Escasez de Médicos

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó por primera vez los 8 mil casos confirmados, mientras las autoridades enfrentan dificultades para mantener la capacidad sanitaria necesaria para contener la enfermedad.

De acuerdo con la actualización del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), con datos de la RDC, hay registrados 8 mil 67 casos confirmados y 3 mil 901 muertes.

El brote presenta una letalidad de aproximadamente 48 por ciento y se ha extendido a 63 zonas sanitarias en siete de las 26 provincias de la RDC.

Ituri continúa como el principal epicentro, con 6 mil 155 casos y 2 mil 834 muertes registrados en 28 de sus 36 zonas sanitarias. Kivu del Norte acumula mil 523 casos y 906 fallecimientos en 16 de sus 34 zonas sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la respuesta enfrenta obstáculos relacionados con el conflicto, la inseguridad, los desplazamientos de población y el acceso limitado a servicios básicos. Estas condiciones dificultan la vigilancia, la búsqueda de casos, el rastreo de contactos y la atención oportuna de pacientes.

La capacidad de respuesta también se ha visto afectada por la presión sobre los trabajadores de la salud.

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) han señalado la necesidad urgente de proteger, equipar, apoyar y pagar oportunamente al personal que trabaja en la primera línea contra el virus.

En las últimas semanas, trabajadores sanitarios han realizado protestas y huelgas debido a retrasos o falta de pago, complicando las labores de vigilancia, atención de pacientes y seguimiento de contactos.

La situación es especialmente delicada debido a que los trabajadores de la salud también han resultado infectados durante el brote. El CDC de África reportó en julio que 112 trabajadores sanitarios habían contraído el virus y 35 habían muerto desde el inicio del brote.

PT