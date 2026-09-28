Internacional

El Congo Supera por Primera Vez los 8 Mil Casos de Ébola; Reportan Escasez de Médicos

La emergencia mantiene activa la transmisión en siete provincias de la República Democrática del Congo

Virus del ébola en la República Democrática del CongoEl brote se mantiene en 63 zonas sanitarias. Foto: Reuters
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