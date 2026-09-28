Cancelan Vuelos en Aeropuerto de Hermosillo por Huracán Polo en Sonora

Debido a las condiciones climáticas adversas provocadas por el huracán polo en la zona del aeropuerto de Hermosillo, diversos vuelos se han cancelado.

Ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Polo, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo reporta ajustes en seis operaciones programadas para mañana, martes 29 de septiembre de 2026.

Salidas canceladas:

VB7409 con destino a Monterrey

Y41181 con destino a Guadalajara

Y43183 con destino a Tijuana

Llegadas canceladas:

VB4110 con origen en Monterrey

Y41180 con origen en Guadalajara

Y4380 con origen en Ciudad de México

Las autoridades y las aerolíneas se mantienen atentas a la evolución del estado del tiempo e informarán sobre cualquier cambio adicional. Se recomienda a todos los usuarios consultar el estatus de sus vuelos a través de los canales oficiales de atención.