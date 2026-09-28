Sociedad

Cancelan Vuelos en Aeropuerto de Hermosillo por Huracán Polo en Sonora

Las rutas Monterrey-Hermosillo y Hermosillo-Monterrey estaban agendadas para el martes 29 de septiembre

Cancelan Vuelos en Aeropuerto de Hermosillo por Huracán Polo en SonoraCancelan Vuelos en Aeropuerto de Hermosillo por Huracán Polo en Sonora. Foto: Manolo Macias Diago

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