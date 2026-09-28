Sociedad

Habilitan 144 Refugios Temporales por Huracán 'Polo' en el Estado de Sonora

Las personas que busquen resguardarse del evento meteorológico podrán hacerlo en cualquiera de los 69 municipios sonorenses

Habilitan 144 Refugios Temporales por Huracán 'Polo' en el Estado de SonoraHabilitan 144 Refugios Temporales por Huracán 'Polo' en el Estado de Sonora. Foto: Archivo N+

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Abren 144 Refugios Temporales por Huracán Polo 2026 en Sonora | N+