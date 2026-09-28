Habilitan 144 Refugios Temporales por Huracán 'Polo' en el Estado de Sonora

Un total de 144 refugios se habilitaron de manera temporal en 69 municipios de Sonora para atender a personar que así lo necesiten ante los pronósticos de lluvia por el evento meteorológico Polo.

Entre las regiones del centro y zona costera destacan Empalme, Hermosillo y Guaymas, los cuales concentran alrededor de 20 espacios de resguardo.

Empalme es la localidad con más refugios con 15, algunos de ellos son unidades médicas, el Teatro Ferrocarrilero, el DIF Municipal, Cobach, Conalep y el Gimnasio de la Escuela Secundaria Benito Juárez.

En Guaymas se habilitó su Gimnasio Municipal, la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet de Pótam y Escuela Secundaria Técnica número 28 de Vícam.

Hermosillo están habilitados los centros Hábitat de las colonias Combate, Olivos, Las Minitas, Solidaridad 1, Solidaridad 4, Internacional y del Poblado Miguel Alemán, así como la Unidad Básica de Rehabilitación de Bahía de Kino.

Lista Completa de Refugios en Sonora

Aconchi

1. Gimnasio Municipal — 2 de Noviembre S/N — 662 101 0575

2. Edificio DIF Municipal — Héctor Rubén Bartolini S/N — 662 101 0575

Agua Prieta

3. Gimnasio Municipal — Calle 7 y Ave. 15, Col. Centro — 633 113 6001

4. Casa de Hogar de Mujer Migrante — Calle 17 y Ave. 6, Col. Centro — 633 113 6001

5. Pabellones Unidad Deportiva — Calle 5 y 7, Ave. 33 a la 38, Col. Deportiva — 633 113 6001

Álamos

6. Centro de Usos Múltiples — Carretera Álamos-Navojoa Km. 1 — 647 487 8277

7. Palacio Municipal — Av. Juárez S/N, Col. Centro — 647 487 8277

Altar

8. Esc. Sec. No. 10 — Ignacio Pesqueira y Félix Gómez — 637 106 7865

9. Biblioteca Altar — José Ma. Morelos S/N — 637 106 7865

Arivechi

10. Salón Ejidal — Calle Independencia y Eucadio Rivera — 634 106 4181

11. Esc. Prim. Benito Juárez — Tarachi, domicilio conocido — 634 106 0157

Arizpe

12. Casa de la Cultura — Calle Hidalgo y Esteban Coronado — 634 106 1180 / 634 105 2770

13. UBR Arizpe — Corella y García Conde — 634 347 6314

Atil

14. Auditorio Municipal — Circuito Saravia S/N — 637 108 7578

Bacadéhuachi

15. Casino Municipal — Av. Libertad S/N, Col. Centro — 634 345 6094

Bacanora

16. Auditorio Cívico — Colosio y Fco. Villa — 634 341 5556

Bacerac

17. DIF Municipal — Sinaloa y Centenario — 634 108 7907

18. Salón de Eventos Bacerac — Durango y 5 de Mayo — 634 246 1792

Bacoachi

19. DIF Municipal — Calle Central No. 8 — 645 115 4136 / 645 330 5124

20. Gimnasio Municipal — Calle Central No. 8 — 645 115 4136 / 645 330 5124

Bácum

21. Esc. Prim. Benito Juárez — Constitución y Aquiles Serdán, Col. Benito Juárez — 644 134 6999

22. Casa Ejidal Bácum — Miguel Hidalgo y Revolución — 644 133 0407

23. CECyTES Ejido Francisco Javier Mina — Calle 300 entre Calle 7 y Calle 9, Campo 60 — 644 145 0428

24. Escuela Primaria Federal Presidente Cárdenas — Blvd. Principal S/N, Ejido Independencia — 644 211 3208

25. Esc. Prim. Román Yocupicio — Blvd. Miguel Hidalgo, San José de Bácum — 644 129 8412

26. Esc. Prim. José Ma. Morelos — Domicilio conocido, Santa Teresa — 662 513 5325

27. Esc. Prim. Presidente Alemán, Miguel Alemán — Calle Principal, Las Norias — 644 123 6260

28. Escuela Rural 1ro. de Mayo — Revolución y Calle Pípila, Campo 77 — 644 139 0049

29. Esc. Prim. Fco. Villa — Calle Principal, Villa Guadalupe — 231 0112

Banámichi

30. Biblioteca Pública Banámichi — Av. Libertad S/N, Col. Centro — 662 187 9190

31. DIF Municipal — Av. Porvenir y Constitución — 662 187 9190

Baviácora

32. Albergue Pan de Vida y Comedor Comunitario — Domicilio conocido — 623 233 5257

Bavispe

33. Salón Municipal — Frente Plaza Hidalgo — 633 134 1039

Benito Juárez

34. Universidad Estatal de Sonora — Calle Fraternidad entre 5 de Mayo e Hidalgo — 642 689 0110

Benjamín Hill

35. Gimnasio Municipal — Dávila entre Calle C y D — 641 100 3065

Caborca

36. Casino del Sindicato Trabajadores IMSS — Av. 5 de Mayo entre 4 y 5 — 637 137 4782

37. Esc. Sec. Tec. 35 y Griega — Carretera Y Griega-Pto. Peñasco — 637 137 4782

Cajeme

38. Centro Comunitario Pueblo Yaqui — Calle Carrillo Puerto y 31 de Octubre — 644 213 2405

39. CUM Cócorit — Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre — 644 117 5899

40. Centro de Usos Múltiples (CUM) — Sufragio Efectivo y Guerrero — 644 117 5899

Cananea

41. Edificio L Tec Can — Carr. Can-Agp Km. 82.5 — 645 332 5017

42. Gimnasio Municipal — Ave. Juárez y Onceava Este — 645 116 1972

Carbó

43. Palacio Municipal — Zacatecas y Oaxaca — 623 245 0212

La Colorada

44. Salón Ejidal Cobachi — Calle Principal S/N — 662 138 0188

45. Auditorio Municipal — Calle Miguel Hidalgo S/N — 662 138 0188

46. Salón de la Ganadera de Tecoripa — Calle Principal S/N — 0163 232 16471

Cucurpe

47. Casino Nuevo — Calles Joaquín Soto y Joaquín Murrieta — 632 322 2429

Cumpas

48. Biblioteca Los Hoyos — Revolución y Emiliano Zapata — 634 112 8112

49. Salón Ejidal Los Hoyos —50. DIF Municipal Cumpas — Calle Primera y Juárez — 662 345 4417

51. CUM — Calle 12 S/N — 662 345 4417

Divisaderos

52. Salón de Usos Múltiples — Calle Miguel Alemán S/N — 045 622 109 0083

Empalme

53. Refugio Esc. Prim. José María Morelos — Calle Robles Castillo / Alfredo López y José Ma. Morelos, La Atravezada — 622 157 4464

54. Escuela Primaria Fco. I. Madero — Ejido Úrsulo Galván — 622 157 4464

55. Esc. Prim. Ángel García Aburto — Cruz de Piedra, domicilio conocido — 622 157 4464

56. Refugio Instalaciones IMSS — La Palma, domicilio conocido — 622 157 4464

57. Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero — Domicilio conocido — 622 157 4464

58. Casa Resguardo DIF Empalme — Calle Independencia y Calle 6 — 622 223 1311

59. Refugio Teatro Ferrocarrilero — Calle Niños Héroes y Héroe de Nacozari S/N, Col. Centro — 622 157 4464

60. Esc. Prim. Miguel Hidalgo — San Fernando, por el boulevard — 622 157 4464

61. Refugio Esc. Primaria Leona Vicario — Ejido Maytorena, domicilio conocido — 622 157 4464

62. Refugio Escuela Primaria Liberación — Ejido Santa María, domicilio conocido — 622 157 4464

63. COBACH Empalme — Av. Independencia S/N, Col. Libertad — 622 157 4464

64. CONALEP Empalme — Calle 3ra y Ave. 4ta, Col. Jordán — 622 157 4464

65. Esc. Prim. Niños Héroes — Junelancahui I, Calle Principal — 662 187 6357

66. Refugio Escuela Primaria Cuitláhuac — Ejido Juan Rodríguez, La Atravezada, Calle Principal — 622 123 4386

67. Gimnasio Esc. Sec. Benito Juárez — Blvd. 16 de Septiembre / Calles 4 y 6 — 622 123 4386

Etchojoa

68. CUM Etchojoa — Colonia Fátima — 647 114 3783

69. Auditorio Ejido Bacobampo 1 — Calle Irapuato No. 3 — 647 114 3783

70. Club Cachorros Nuevo San Pedro — Barrio El Panteón — 647 114 3783

71. Comisariado Ejidal — Calle Crisanto Buitimea e Hidalgo, Buaysiacobe — 647 116 4231

Fronteras

72. Centro de Usos Deportivos Paulina — Carr. Fed. AGP-Nacoz, Morelos Final — 633 102 2442

73. Auditorio Cívico Plutarco Elías Calles — Calle Samuel Ocaña — 633 102 2442

Granados

74. Centro de Usos Múltiples — Ignacio Soto Final — 634 246 5132

Gral. Plutarco Elías Calles

75. CUM — Av. Altar y Benito Juárez — 651 104 4948

Guaymas

76. Refugio Fátima — Calle Wosnakui y Av. 4 — 622 122 6128

77. Gimnasio Municipal — Av. 7 y Calle 17 — 622 122 6128

78. E.P. Jaime Torres Bodet — Potam — 622 122 6128

79. Esc. Sec. Técnica No. 28 — Severiano Puertas y Miguel Hidalgo, Vícam — 622 122 6128

Hermosillo

80. Hábitat “Combate” — Ocotlán y Jalostitlán — 662 267 2780

81. Hábitat “Olivos” — Álamo Blanco y Hortensia — 662 267 2780

82. Hábitat “Minitas” — Casimira Estrada y Mina La Bonancita — 662 267 2780

83. Hábitat “Solidaridad 1” — Sierra Sur y Maycoba — 662 267 2780

84. Hábitat Solidaridad 4 — Cerro del Vigía S/N — 662 267 2780

85. Unidad Básica de Rehabilitación — Blvd. Kino y Salina Cruz, Bahía Kino — 662 267 2780

86. Hábitat “Internacional” — Cabo Grande y Rosario P. de Carpio — 662 267 2780

87. Hábitat “Miguel Alemán” — Rosario de Piedra y José Ma. Morelos, Poblado Miguel Alemán — 662 267 2780

Huachinera

88. DIF Municipal — Morelos y Allende — 634 106 5479

Huasabas

89. Gimnasio Municipal — Miguel Hidalgo y Benito Juárez — 343 5202

Huatabampo

90. CETMAR Yávaros — Loma del Faro S/N — 647 116 5592

91. CUM — Calle Hermosillo y Benito Juárez — 647 116 5592

Huépac

92. UBR Huépac — Calle Madero entre Colosio y Carrillo — 623 238 6699

93. Casino Municipal Huépac — Carr. Hillo y Álvaro Obregón — 623 238 6699

Ímuris

94. Gimnasio Municipal — Benito Juárez y 21 de Marzo — 632 103 5260

Magdalena de Kino

95. Club de Leones Magdalena — Av. Ernesto Rivera y Niños Héroes — 632 112 0988

Mazatán

96. DIF Municipal — Calle Lázaro Cárdenas Final — 662 336 8239

Moctezuma

97. Gimnasio Municipal — Nogales / Sausedo y Oveliscos — 662 354 9168

Naco

98. Gimnasio Municipal — Calle Fco. Madero, Col. Colosio — 633 134 5700

Nácori Chico

99. DIF Municipal — Av. Hidalgo entre 8 y 9 — 634 246 1535

Nacozari de García

100. Salón Ejido Nacoziari — Km. 1.5 Carr. Nacozari-AGP — 662 160 9270

101. Gimnasio Municipal — Enfrente de Plaza Municipal — 662 160 9270

Navojoa

102. Gimnasio Municipal — Blvd. Rafael J. Almada y Deportivo — 662 100 7812

103. Casa de la Niñez Indígena — Román Yocupitzio y Eulogio, Masiaca — 662 100 7812

Nogales

104. Gimnasio Municipal — Av. Tecnológico y Periférico — 631 157 5694

Ónavas

105. Auditorio Municipal — Calle Allende S/N — 641 326 6375

Opodepe

106. Escuela Primaria “Niños Héroes” — Calle Sonora S/N, a un costado del Palacio Municipal — 645 332 6783

Oquitoa

107. Casino Municipal — Calle Juárez y Fco. Kino — 637 105 6066

Pitiquito

108. Casino Pitic — Calle Ocampo y Colosio — 637 130 5845

Puerto Peñasco

109. Departamento de Bomberos — Freemont esq. con Colima — 638 383 6868

Quiriego

110. Albergue Escolar Quiriego — Blvd. Luis Donaldo Colosio — 647 424 1026 / 6471 057429

Rayón

111. Casino Social — Pesqueira e Hidalgo — 623 101 7819

Rosario

112. CCD Centro de Cultura y Deporte — Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, Rosario Tesopaco — 647 127 7743

113. DIF Municipal — No Reelección S/N esq. Álvaro Obregón, Rosario Tesopaco — 647 127 7743

Sahuaripa

114. DIF Municipal — Calle Obregón S/N — 634 347 9368

San Felipe de Jesús

115. Auditorio Municipal — Constitución y Carlos Parlin — 623 103 0024

116. Salón Ejidal — Constitución y Carlos Parlin — 623 103 0024

San Ignacio Río Muerto

117. Esc. Prim. Francisco I. Madero — Independencia S/N entre Arizpe y Saturnino Campoy — 644 110 6255

118. Esc. Prim. Venustiano Carranza — Calle Juárez y 600 — 644 100 0964

119. Esc. Secundaria Pedro M. Aguilar — Calle General Amarillas Final — 644 407 1473

120. Col. Bachill. del Edo. Son. — Calle 600 S/N, Block 721 — 643 434 0825

San Javier

121. Centro de Usos Múltiples San Javier — Fco. I. Madero S/N — 662 212 0227

San Luis Río Colorado

122. Casa del Migrante Divina Providencia — Av. Zaragoza 9 y 10 — 653 534 9543123. Salón de Usos Múltiples — Av. Plutarco Elías Calles / 1 y 2, Golfo de Santa Clara — 653 534 9543

124. Salón DIF Luis B. Sánchez — Av. Benito Juárez y 5 de Mayo — 653 534 9543

125. Desarrollo Social 1 — Av. Lázaro Cárdenas y 32 — 653 534 9543

San Miguel de Horcasitas

126. CECyTES Pesqueira — Del Deporte y Eje Vial, Estación Pesqueira — 446 621 9342 33

127. Presidencia Municipal — Nicolás Bravo y Juan Bautista — 446 621 9342 33

San Pedro de la Cueva

128. Salón Cívico — Calle Hidalgo No. 1 — 623 232 1347

Santa Ana

129. Gimnasio Municipal — Agustín Rodríguez esquina con Del Río — 641 328 1414

Santa Cruz

130. CUM Santa Cruz — Lázaro Cárdenas y 5 de Febrero — 645 332 6610

Sáric

131. Salón de Baile — Independencia S/N — 637 122 2552

Soyopa

132. Salón Comunal — Entrada del pueblo — 662 212 0227 ext. 107

133. Telesecundaria #48 — Comunidad Tonichi — 662 416 1946

134. Esc. Fco. I. Madero — Comunidad San Antonio de la Huerta — 662 203 3437

135. Esc. General Pesqueira — Calle Hidalgo S/N, Rebeico — 662 212 0227

136. Esc. Adolfo López Mateos — Comunidad Novillo — 622 131 3342

Suaqui Grande

137. Casino de Usos Múltiples, Suaqui Grande — Ignacio Zaragoza entre Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo — 662 338 7035

Tepache

138. DIF Municipal — Ocampo y Madero — 163 434 28111

Trincheras

139. Salón de Actos — Galeana y Zaragoza — 641 325 6022

Tubutama

140. Casino Municipal — Calle Juan Bustamante S/N — 637 105 2075

Ures

141. Centro de Usos Múltiples — Calle Mariana Trinitaria, Col. Alameda — 623 232 0150 / 045 623 238 7189 (UMPC)

Villa Hidalgo

142. Centro de Usos Múltiples Karuma — Avenida Urrea esquina Nicolás Bravo — 634 344 0112

Villa Pesqueira

143. Auditorio Cívico Municipal — Av. Juárez S/N, frente Plaza Pública — 623 238 3945

Yécora

144. Gimnasio Municipal — Calle Benito Juárez S/N, esq. Navojoa — 662 300 0612