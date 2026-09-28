Habilitan 144 Refugios Temporales por Huracán 'Polo' en el Estado de Sonora
Las personas que busquen resguardarse del evento meteorológico podrán hacerlo en cualquiera de los 69 municipios sonorenses
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Las personas que busquen resguardarse del evento meteorológico podrán hacerlo en cualquiera de los 69 municipios sonorenses
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Un total de 144 refugios se habilitaron de manera temporal en 69 municipios de Sonora para atender a personar que así lo necesiten ante los pronósticos de lluvia por el evento meteorológico Polo.
Entre las regiones del centro y zona costera destacan Empalme, Hermosillo y Guaymas, los cuales concentran alrededor de 20 espacios de resguardo.
Empalme es la localidad con más refugios con 15, algunos de ellos son unidades médicas, el Teatro Ferrocarrilero, el DIF Municipal, Cobach, Conalep y el Gimnasio de la Escuela Secundaria Benito Juárez.
En Guaymas se habilitó su Gimnasio Municipal, la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet de Pótam y Escuela Secundaria Técnica número 28 de Vícam.
Hermosillo están habilitados los centros Hábitat de las colonias Combate, Olivos, Las Minitas, Solidaridad 1, Solidaridad 4, Internacional y del Poblado Miguel Alemán, así como la Unidad Básica de Rehabilitación de Bahía de Kino.
Aconchi
1. Gimnasio Municipal — 2 de Noviembre S/N — 662 101 0575
2. Edificio DIF Municipal — Héctor Rubén Bartolini S/N — 662 101 0575
Agua Prieta
3. Gimnasio Municipal — Calle 7 y Ave. 15, Col. Centro — 633 113 6001
4. Casa de Hogar de Mujer Migrante — Calle 17 y Ave. 6, Col. Centro — 633 113 6001
5. Pabellones Unidad Deportiva — Calle 5 y 7, Ave. 33 a la 38, Col. Deportiva — 633 113 6001
Álamos
6. Centro de Usos Múltiples — Carretera Álamos-Navojoa Km. 1 — 647 487 8277
7. Palacio Municipal — Av. Juárez S/N, Col. Centro — 647 487 8277
Altar
8. Esc. Sec. No. 10 — Ignacio Pesqueira y Félix Gómez — 637 106 7865
9. Biblioteca Altar — José Ma. Morelos S/N — 637 106 7865
Arivechi
10. Salón Ejidal — Calle Independencia y Eucadio Rivera — 634 106 4181
11. Esc. Prim. Benito Juárez — Tarachi, domicilio conocido — 634 106 0157
Arizpe
12. Casa de la Cultura — Calle Hidalgo y Esteban Coronado — 634 106 1180 / 634 105 2770
13. UBR Arizpe — Corella y García Conde — 634 347 6314
Atil
14. Auditorio Municipal — Circuito Saravia S/N — 637 108 7578
Bacadéhuachi
15. Casino Municipal — Av. Libertad S/N, Col. Centro — 634 345 6094
Bacanora
16. Auditorio Cívico — Colosio y Fco. Villa — 634 341 5556
Bacerac
17. DIF Municipal — Sinaloa y Centenario — 634 108 7907
18. Salón de Eventos Bacerac — Durango y 5 de Mayo — 634 246 1792
Bacoachi
19. DIF Municipal — Calle Central No. 8 — 645 115 4136 / 645 330 5124
20. Gimnasio Municipal — Calle Central No. 8 — 645 115 4136 / 645 330 5124
Bácum
21. Esc. Prim. Benito Juárez — Constitución y Aquiles Serdán, Col. Benito Juárez — 644 134 6999
22. Casa Ejidal Bácum — Miguel Hidalgo y Revolución — 644 133 0407
23. CECyTES Ejido Francisco Javier Mina — Calle 300 entre Calle 7 y Calle 9, Campo 60 — 644 145 0428
24. Escuela Primaria Federal Presidente Cárdenas — Blvd. Principal S/N, Ejido Independencia — 644 211 3208
25. Esc. Prim. Román Yocupicio — Blvd. Miguel Hidalgo, San José de Bácum — 644 129 8412
26. Esc. Prim. José Ma. Morelos — Domicilio conocido, Santa Teresa — 662 513 5325
27. Esc. Prim. Presidente Alemán, Miguel Alemán — Calle Principal, Las Norias — 644 123 6260
28. Escuela Rural 1ro. de Mayo — Revolución y Calle Pípila, Campo 77 — 644 139 0049
29. Esc. Prim. Fco. Villa — Calle Principal, Villa Guadalupe — 231 0112
Banámichi
30. Biblioteca Pública Banámichi — Av. Libertad S/N, Col. Centro — 662 187 9190
31. DIF Municipal — Av. Porvenir y Constitución — 662 187 9190
Baviácora
32. Albergue Pan de Vida y Comedor Comunitario — Domicilio conocido — 623 233 5257
Bavispe
33. Salón Municipal — Frente Plaza Hidalgo — 633 134 1039
Benito Juárez
34. Universidad Estatal de Sonora — Calle Fraternidad entre 5 de Mayo e Hidalgo — 642 689 0110
Benjamín Hill
35. Gimnasio Municipal — Dávila entre Calle C y D — 641 100 3065
Caborca
36. Casino del Sindicato Trabajadores IMSS — Av. 5 de Mayo entre 4 y 5 — 637 137 4782
37. Esc. Sec. Tec. 35 y Griega — Carretera Y Griega-Pto. Peñasco — 637 137 4782
Cajeme
38. Centro Comunitario Pueblo Yaqui — Calle Carrillo Puerto y 31 de Octubre — 644 213 2405
39. CUM Cócorit — Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre — 644 117 5899
40. Centro de Usos Múltiples (CUM) — Sufragio Efectivo y Guerrero — 644 117 5899
Cananea
41. Edificio L Tec Can — Carr. Can-Agp Km. 82.5 — 645 332 5017
42. Gimnasio Municipal — Ave. Juárez y Onceava Este — 645 116 1972
Carbó
43. Palacio Municipal — Zacatecas y Oaxaca — 623 245 0212
La Colorada
44. Salón Ejidal Cobachi — Calle Principal S/N — 662 138 0188
45. Auditorio Municipal — Calle Miguel Hidalgo S/N — 662 138 0188
46. Salón de la Ganadera de Tecoripa — Calle Principal S/N — 0163 232 16471
Cucurpe
47. Casino Nuevo — Calles Joaquín Soto y Joaquín Murrieta — 632 322 2429
Cumpas
48. Biblioteca Los Hoyos — Revolución y Emiliano Zapata — 634 112 8112
49. Salón Ejidal Los Hoyos —50. DIF Municipal Cumpas — Calle Primera y Juárez — 662 345 4417
51. CUM — Calle 12 S/N — 662 345 4417
Divisaderos
52. Salón de Usos Múltiples — Calle Miguel Alemán S/N — 045 622 109 0083
Empalme
53. Refugio Esc. Prim. José María Morelos — Calle Robles Castillo / Alfredo López y José Ma. Morelos, La Atravezada — 622 157 4464
54. Escuela Primaria Fco. I. Madero — Ejido Úrsulo Galván — 622 157 4464
55. Esc. Prim. Ángel García Aburto — Cruz de Piedra, domicilio conocido — 622 157 4464
56. Refugio Instalaciones IMSS — La Palma, domicilio conocido — 622 157 4464
57. Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero — Domicilio conocido — 622 157 4464
58. Casa Resguardo DIF Empalme — Calle Independencia y Calle 6 — 622 223 1311
59. Refugio Teatro Ferrocarrilero — Calle Niños Héroes y Héroe de Nacozari S/N, Col. Centro — 622 157 4464
60. Esc. Prim. Miguel Hidalgo — San Fernando, por el boulevard — 622 157 4464
61. Refugio Esc. Primaria Leona Vicario — Ejido Maytorena, domicilio conocido — 622 157 4464
62. Refugio Escuela Primaria Liberación — Ejido Santa María, domicilio conocido — 622 157 4464
63. COBACH Empalme — Av. Independencia S/N, Col. Libertad — 622 157 4464
64. CONALEP Empalme — Calle 3ra y Ave. 4ta, Col. Jordán — 622 157 4464
65. Esc. Prim. Niños Héroes — Junelancahui I, Calle Principal — 662 187 6357
66. Refugio Escuela Primaria Cuitláhuac — Ejido Juan Rodríguez, La Atravezada, Calle Principal — 622 123 4386
67. Gimnasio Esc. Sec. Benito Juárez — Blvd. 16 de Septiembre / Calles 4 y 6 — 622 123 4386
Etchojoa
68. CUM Etchojoa — Colonia Fátima — 647 114 3783
69. Auditorio Ejido Bacobampo 1 — Calle Irapuato No. 3 — 647 114 3783
70. Club Cachorros Nuevo San Pedro — Barrio El Panteón — 647 114 3783
71. Comisariado Ejidal — Calle Crisanto Buitimea e Hidalgo, Buaysiacobe — 647 116 4231
Fronteras
72. Centro de Usos Deportivos Paulina — Carr. Fed. AGP-Nacoz, Morelos Final — 633 102 2442
73. Auditorio Cívico Plutarco Elías Calles — Calle Samuel Ocaña — 633 102 2442
Granados
74. Centro de Usos Múltiples — Ignacio Soto Final — 634 246 5132
Gral. Plutarco Elías Calles
75. CUM — Av. Altar y Benito Juárez — 651 104 4948
Guaymas
76. Refugio Fátima — Calle Wosnakui y Av. 4 — 622 122 6128
77. Gimnasio Municipal — Av. 7 y Calle 17 — 622 122 6128
78. E.P. Jaime Torres Bodet — Potam — 622 122 6128
79. Esc. Sec. Técnica No. 28 — Severiano Puertas y Miguel Hidalgo, Vícam — 622 122 6128
Hermosillo
80. Hábitat “Combate” — Ocotlán y Jalostitlán — 662 267 2780
81. Hábitat “Olivos” — Álamo Blanco y Hortensia — 662 267 2780
82. Hábitat “Minitas” — Casimira Estrada y Mina La Bonancita — 662 267 2780
83. Hábitat “Solidaridad 1” — Sierra Sur y Maycoba — 662 267 2780
84. Hábitat Solidaridad 4 — Cerro del Vigía S/N — 662 267 2780
85. Unidad Básica de Rehabilitación — Blvd. Kino y Salina Cruz, Bahía Kino — 662 267 2780
86. Hábitat “Internacional” — Cabo Grande y Rosario P. de Carpio — 662 267 2780
87. Hábitat “Miguel Alemán” — Rosario de Piedra y José Ma. Morelos, Poblado Miguel Alemán — 662 267 2780
Huachinera
88. DIF Municipal — Morelos y Allende — 634 106 5479
Huasabas
89. Gimnasio Municipal — Miguel Hidalgo y Benito Juárez — 343 5202
Huatabampo
90. CETMAR Yávaros — Loma del Faro S/N — 647 116 5592
91. CUM — Calle Hermosillo y Benito Juárez — 647 116 5592
Huépac
92. UBR Huépac — Calle Madero entre Colosio y Carrillo — 623 238 6699
93. Casino Municipal Huépac — Carr. Hillo y Álvaro Obregón — 623 238 6699
Ímuris
94. Gimnasio Municipal — Benito Juárez y 21 de Marzo — 632 103 5260
Magdalena de Kino
95. Club de Leones Magdalena — Av. Ernesto Rivera y Niños Héroes — 632 112 0988
Mazatán
96. DIF Municipal — Calle Lázaro Cárdenas Final — 662 336 8239
Moctezuma
97. Gimnasio Municipal — Nogales / Sausedo y Oveliscos — 662 354 9168
Naco
98. Gimnasio Municipal — Calle Fco. Madero, Col. Colosio — 633 134 5700
Nácori Chico
99. DIF Municipal — Av. Hidalgo entre 8 y 9 — 634 246 1535
Nacozari de García
100. Salón Ejido Nacoziari — Km. 1.5 Carr. Nacozari-AGP — 662 160 9270
101. Gimnasio Municipal — Enfrente de Plaza Municipal — 662 160 9270
Navojoa
102. Gimnasio Municipal — Blvd. Rafael J. Almada y Deportivo — 662 100 7812
103. Casa de la Niñez Indígena — Román Yocupitzio y Eulogio, Masiaca — 662 100 7812
Nogales
104. Gimnasio Municipal — Av. Tecnológico y Periférico — 631 157 5694
Ónavas
105. Auditorio Municipal — Calle Allende S/N — 641 326 6375
Opodepe
106. Escuela Primaria “Niños Héroes” — Calle Sonora S/N, a un costado del Palacio Municipal — 645 332 6783
Oquitoa
107. Casino Municipal — Calle Juárez y Fco. Kino — 637 105 6066
Pitiquito
108. Casino Pitic — Calle Ocampo y Colosio — 637 130 5845
Puerto Peñasco
109. Departamento de Bomberos — Freemont esq. con Colima — 638 383 6868
Quiriego
110. Albergue Escolar Quiriego — Blvd. Luis Donaldo Colosio — 647 424 1026 / 6471 057429
Rayón
111. Casino Social — Pesqueira e Hidalgo — 623 101 7819
Rosario
112. CCD Centro de Cultura y Deporte — Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, Rosario Tesopaco — 647 127 7743
113. DIF Municipal — No Reelección S/N esq. Álvaro Obregón, Rosario Tesopaco — 647 127 7743
Sahuaripa
114. DIF Municipal — Calle Obregón S/N — 634 347 9368
San Felipe de Jesús
115. Auditorio Municipal — Constitución y Carlos Parlin — 623 103 0024
116. Salón Ejidal — Constitución y Carlos Parlin — 623 103 0024
San Ignacio Río Muerto
117. Esc. Prim. Francisco I. Madero — Independencia S/N entre Arizpe y Saturnino Campoy — 644 110 6255
118. Esc. Prim. Venustiano Carranza — Calle Juárez y 600 — 644 100 0964
119. Esc. Secundaria Pedro M. Aguilar — Calle General Amarillas Final — 644 407 1473
120. Col. Bachill. del Edo. Son. — Calle 600 S/N, Block 721 — 643 434 0825
San Javier
121. Centro de Usos Múltiples San Javier — Fco. I. Madero S/N — 662 212 0227
San Luis Río Colorado
122. Casa del Migrante Divina Providencia — Av. Zaragoza 9 y 10 — 653 534 9543123. Salón de Usos Múltiples — Av. Plutarco Elías Calles / 1 y 2, Golfo de Santa Clara — 653 534 9543
124. Salón DIF Luis B. Sánchez — Av. Benito Juárez y 5 de Mayo — 653 534 9543
125. Desarrollo Social 1 — Av. Lázaro Cárdenas y 32 — 653 534 9543
San Miguel de Horcasitas
126. CECyTES Pesqueira — Del Deporte y Eje Vial, Estación Pesqueira — 446 621 9342 33
127. Presidencia Municipal — Nicolás Bravo y Juan Bautista — 446 621 9342 33
San Pedro de la Cueva
128. Salón Cívico — Calle Hidalgo No. 1 — 623 232 1347
Santa Ana
129. Gimnasio Municipal — Agustín Rodríguez esquina con Del Río — 641 328 1414
Santa Cruz
130. CUM Santa Cruz — Lázaro Cárdenas y 5 de Febrero — 645 332 6610
Sáric
131. Salón de Baile — Independencia S/N — 637 122 2552
Soyopa
132. Salón Comunal — Entrada del pueblo — 662 212 0227 ext. 107
133. Telesecundaria #48 — Comunidad Tonichi — 662 416 1946
134. Esc. Fco. I. Madero — Comunidad San Antonio de la Huerta — 662 203 3437
135. Esc. General Pesqueira — Calle Hidalgo S/N, Rebeico — 662 212 0227
136. Esc. Adolfo López Mateos — Comunidad Novillo — 622 131 3342
Suaqui Grande
137. Casino de Usos Múltiples, Suaqui Grande — Ignacio Zaragoza entre Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo — 662 338 7035
Tepache
138. DIF Municipal — Ocampo y Madero — 163 434 28111
Trincheras
139. Salón de Actos — Galeana y Zaragoza — 641 325 6022
Tubutama
140. Casino Municipal — Calle Juan Bustamante S/N — 637 105 2075
Ures
141. Centro de Usos Múltiples — Calle Mariana Trinitaria, Col. Alameda — 623 232 0150 / 045 623 238 7189 (UMPC)
Villa Hidalgo
142. Centro de Usos Múltiples Karuma — Avenida Urrea esquina Nicolás Bravo — 634 344 0112
Villa Pesqueira
143. Auditorio Cívico Municipal — Av. Juárez S/N, frente Plaza Pública — 623 238 3945
Yécora
144. Gimnasio Municipal — Calle Benito Juárez S/N, esq. Navojoa — 662 300 0612