Aumenta a Dos el Número de Muertos tras Riña en Jardines del Sol en Querétaro

La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó que aumentó a dos el número de personas fallecidas tras la riña con arma de fuego registrada en la colonia Jardines del Sol, al norponiente de la capital.

Uno de los hombres que había sido trasladado a un hospital después de resultar lesionado murió mientras recibía atención médica. Con esta actualización, el saldo de la agresión es de dos personas fallecidas y una más lesionada, cuyo estado de salud permanece muy grave.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Jardín de la Paz, donde se reportó una riña entre varios hombres. Al llegar, elementos de seguridad localizaron a tres personas lesionadas por arma de fuego.

Paramédicos atendieron a las víctimas y trasladaron a dos de ellas a un hospital, mientras que una tercera fue declarada sin vida en el lugar.

Tras la agresión se desplegó un operativo de búsqueda que permitió detener a un hombre señalado como presunto responsable. También fue asegurada un arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.