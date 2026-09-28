Seguridad

Aumenta a Dos el Número de Muertos tras Riña en Jardines del Sol en Querétaro

Uno de los hombres trasladados a un hospital murió mientras recibía atención médica; una tercera víctima permanece en estado muy grave

Riña con Arma de Fuego deja Dos Muertos y un Lesionado en QuerétaroRiña con Arma de Fuego deja Dos Muertos y un Lesionado en Querétaro. Foto: N+

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La Fiscalía continúa con las investigaciones, mientras que durante el operativo fue detenido un hombre y asegurada un arma de fuego.

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