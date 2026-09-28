Seguridad

Ladrón Tarda 20 Minutos en Saquear Departamento en Santa María la Ribera, CDMX

El presunto responsable permaneció alrededor de 20 minutos dentro del inmueble y escapó cargando dos bolsas con objetos robados.

Vecinos de Santa María la Ribera piden mayor vigilancia.Vecinos de Santa María la Ribera piden mayor vigilancia. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Cámaras captaron al sujeto cuando retiró el marco de una ventana para ingresar a un departamento en Santa María la Ribera

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