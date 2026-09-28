Ladrón Tarda 20 Minutos en Saquear Departamento en Santa María la Ribera, CDMX

Un robo a casa habitación quedó grabado por cámaras de seguridad en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), donde un delincuente retiró el marco de una ventana para ingresar a un departamento, permaneció alrededor de 20 minutos en el interior y posteriormente escapó con objetos de valor.

El caso ocurrió en el edificio marcado con el número 137 de la calle Salvador Díaz Mirón y forma parte de los mil 607 robos a casa habitación denunciados en la Ciudad de México en lo que va del año.

Las imágenes muestran paso a paso cómo el sujeto consiguió ingresar al inmueble y posteriormente salir con dos bolsas en las que presuntamente llevaba los objetos robados.

Videos captados por las cámaras de seguridad del edificio registraron los movimientos del presunto responsable. De acuerdo con las imágenes, el hombre ingresó por la entrada principal y posteriormente se dirigió hacia el departamento que sería robado.

Una vez frente al inmueble, el sujeto retiró el marco de una ventana. Después tomó un bote de plástico, se subió sobre él y consiguió brincar hacia el interior.

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La víctima del robo relató que el hombre permaneció aproximadamente 20 minutos dentro del departamento, tiempo durante el cual revisó el lugar y se apoderó de diferentes objetos.

“Entró este delincuente por la entrada principal. Vino directamente a mi departamento, desprendió esta ventana y entró por aquí, él estuvo 20 minutos dentro, hurgando y se llevó bastantes cosas, entre ellos equipos de medición, herramienta de mano y algo de valor que estaba ahí también.”

Una vez dentro del departamento, el delincuente habría revisado diferentes espacios hasta conseguir abrir una caja fuerte. Posteriormente colocó el botín en dos bolsas y se preparó para abandonar el inmueble.

Para salir utilizó nuevamente la ventana por la que había ingresado. Después atravesó el edificio y escapó por la puerta principal.

Las cámaras de seguridad también captaron al sujeto una vez que se encontraba en la vía pública. En las imágenes se observa cómo camina por la calle Salvador Díaz Mirón cargando ambas bolsas sobre la espalda, mientras se aleja del lugar.

La víctima considera que quienes cometen este tipo de delitos podrían observar previamente los movimientos de los habitantes de los inmuebles y pidió reforzar la vigilancia para prevenir nuevos robos.

“Esos delincuentes se dedican a observar. Les dicen creo que halcones, pero lo que sí sería muy bueno es que hubiera más vigilancia. Prevenir el delito definitivamente.”

El caso adquiere relevancia porque el mismo hombre ha sido vinculado con otros robos a casa habitación ocurridos en las colonias Santa María la Ribera y San Rafael, ambas ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tan solo durante el último mes, en estas zonas se han registrado al menos siete robos a casa habitación, mientras que en toda la Ciudad de México se contabilizan mil 607 denuncias por este delito en lo que va del año.

Las grabaciones de seguridad se convierten ahora en un elemento clave para identificar al presunto responsable, quien en este caso consiguió ingresar al edificio, permanecer alrededor de 20 minutos dentro del departamento y abandonar el lugar cargando dos bolsas con el botín.