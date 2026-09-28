Homicidios

FGR Atrae Investigación del Homicidio de Guillermo Pamuce Yep en Veracruz

La Fiscalía General de la República llevará las investigaciones referentes al homicidio del coordinador regional del sur de Veracruz del partido PAZ

Guillermo Pamuce YepLa Fiscalía atraerá la investigación del homicidio del Coordinador regional zona sur. Foto: Guillermo Pamuce Yep

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Tras el asesinato de Guillermo Pamucé Yep, la FGR toma el caso. Encuentran drogas y armas en su hogar.

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