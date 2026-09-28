FGR Atrae Investigación del Homicidio de Guillermo Pamuce Yep en Veracruz

La Fiscal General del Estado confirmó que la Fiscalía General de la República atraerá las investigaciones referentes al asesinato de Guillermo Pamuce Yep.

En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, la fiscal detalló que luego del asesinato, se realizó un cateo en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Veleros en Coatzacoalcos.

En dicho cateo fueron asegurados varios indicios consistentes en sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras, un inhibidor de señal, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y un objeto con características de silenciador.

Ante los indicios encontrados la FGE realizó el desglose a la FGR de la República en razón de competencia.

Agregó que los cateos se extendieron a dos inmuebles más relacionados con la víctima donde también se ejecutaron órdenes de cateo y se aseguraron presuntos narcóticos y un chaleco táctico

Detalló que los indicios recibamos serán sometidos a los dictámenes Periciales correspondientes para fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hecho.