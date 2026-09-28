Homicidios

Hallan Sin Vida a Juan Carlos Ochoa, Excandidato del Municipio de Choix, Sinaloa

El político fue reportado como desaparecido y su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo de lujo

La Fiscalía de Sinaloa confirmó la identidad del excandidato de ChoixFoto: Archivo
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