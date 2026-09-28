Hallan Sin Vida a Juan Carlos Ochoa, Excandidato del Municipio de Choix, Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa confirmó la identidad del cuerpo hallado al interior de una camioneta abandonada sobre un camino rural del municipio de El Fuerte. Se trata de Juan Carlos Ochoa Gil, excandidato del PRD a la presidencia municipal de Choix en 2021.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada sobre olores fétidos provenientes del vehículo de lujo color blanco, provocó la movilización de elementos de policías municipales. Al verificar la situación encontraron al hombre sin vida.

Luego de confirmar que había una persona fallecida, los elementos policiacos solicitaron la presencia del personal forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de realizar las investigaciones para esclarecer el caso. La camioneta contaba con reporte de robo reciente.

Los resultados revelaron que la identidad de la víctima correspondía a Juan Carlos Ochoa Gil, político conocido en la región norte de Sinaloa. De hecho, su carrera en esta área cobró gran fuerza cuando, en el 2021, se lanzó como candidato a la presidencia municipal de Choix bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el hombre de 47 años de edad tenía una ficha de búsqueda activa. Sus familiares reportaron su desaparición el 5 de junio de este año. Según el documento emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa con cedula RZN-0082-2026, refiere que ese día, Juan Carlos salió de su vivienda alrededor de las 10:00 horas y luego se perdió contacto con él.

El cuerpo del excandidato fue entregado a sus familiares para los servicios funerarios. El caso sigue bajo investigación y hasta el momento se sabe que el cadaver tenía visibles huellas de violencia, principalmente originadas por golpes.

EPP