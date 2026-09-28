Homicidios

Hombre es Asesinado con Arma Blanca en Pelea Familiar en El Carmen, Nuevo León

El altercado ocurrió entre dos hermanos al interior de una vivienda en la colonia Villas del Arco

Investigan homicidio en colonia Villas del ArcoLa zona fue acordonada por los agentes para iniciar la investigación del caso. Foto: N+

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