Hombre es Asesinado con Arma Blanca en Pelea Familiar en El Carmen, Nuevo León

Un pelea familiar terminó en un hecho de violencia que dejó como saldo un hombre sin vida en la colonia Villas del Arco, en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El altercado se dio presuntamente entre un par de hermanos.

Autoridades de El Carmen recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una riña entre familiares al interior de una vivienda ubicada en la calle Arco de Prada número 204. Al llegar confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Diego Alberto Cruz, de 26 años de edad, quien presuntamente fue atacado con un arma blanca por su familiar de nombre Alexis Maximiliano, de 30 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, ambos discutieron y uno de ellos agredió al otro quitándole la vida.

Vecinos dijeron no haber escuchado nada, pero refirieron que era común ver a los dos hombres discutir en la zona y dentro de la vivienda en la colonia Villas del Arco. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la pelea que terminó con la muerte de uno de los hermanos.

Elementos de la Policía de El Carmen, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar las indagatorias correspondientes.

Las investigaciones del caso continúan por parte de las autoridades municipales y estatales para esclarecer los hechos, así como el móvil del homicidio y determinar cuál será el proceso legal a seguir de hombre que cometió la agresión con el arma blanca.

Con información de Pedro Caballero | N+

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