Ataque Armado en Chihuahua Deja a una Pareja Sin Vida y un Hombre Lesionado

La mañana de este domingo, una pareja fue asesinada y un hombre resultó lesionado luego de un ataque armado registrado en la colonia Saucito, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, sujetos armados a bordo de una bicicleta llegaron a un domicilio ubicado en la calle Carlos Fuentes, donde dispararon en repetidas ocasiones contra las tres víctimas.

En el lugar, una pareja quedó sin vida, mientras que otro hombre resultó lesionado. Paramédicos de Urge acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencia. En el sitio fueron asegurados múltiples casquillos de arma calibre .45.

Asimismo, acudió una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha establecido su identidad y únicamente se indicó que ambos tendrían alrededor de 40 años de edad.

En el lugar, agentes ministeriales se encargaron de realizar entrevistas con vecinos del sector para recabar información que permita dar con los responsables de este hecho violento.