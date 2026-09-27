Homicidios

Ataque Armado en Chihuahua Deja a una Pareja Sin Vida y un Hombre Lesionado

Sujetos armados a bordo de una bicicleta dispararon en repetidas ocasiones en contra de las tres víctimas

Sujetos en bicicleta asesinan a una parejaSujetos en bicicleta asesinan a una pareja. Foto: N+

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Sujetos en bicicleta asesinan a una pareja y hieren a un hombre en la colonia Saucito.

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